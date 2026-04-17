Mireasa, sezon 13. „Avem o situație excepțională”. O mamă a blocat-o pe iubita fiului adoptiv. Ce au de votat telespectatorii

În gala Mireasa de pe 17 aprilie 2026 Simona Gherghe a dat restart la votul pentru Mama Săptămânii, după ce doamna Mihaela a blocat-o pe Ema pentru Alan. Fanii Mireasa au primit la dispoziție o oră să decidă cine va fi Mama Săptămânii, cunoscând această situație.

Update: 15:55. În urma votului fulger, doamna Cătălina a fost desemnată Mama Săptămânii.

La jumătatatea galei, Simona Gherghe a anunțat că o mamă a blocat-o pe iubita fiului adoptiv. În acest context, fanii Mireasa au primit șansa de a vota din nou Mama Săptămânii, în cunoștință de cauză: „Avem o situație excepțională. Dacă în mod normal dădeam blocările mamelor la finalul emisiunii, acum o să le dăm în acest moment. S-a întâmplat ceva ce nu a mai fost până acum cel puțin în acest sezon”, a anunțat Simona Gherghe.

„Pentru fiul adoptiv Alan o voi bloca pe domnișoara Ema. Are temeri, semne de întrebare, lucruri care îi afectează liniștea și vibe-ul bun cu care ne obișnuise. Vreau să le dau o săptămână de pauză. Poate îmi vor mulțumi într-o zi”, a spus doamna Mihaela.

„Motivul principal este că vreau să-i dau Emei puțin timp să revină la un vibe bun, să fie mai relaxată”, a mai spus doamna Mihaela în live.

„Simțeam că doamna Mihaela se îndepărtează. E bine că fiecare mamă își susține cuplurile, am înțeles mesajul ”, a spus Ema.

„Nu este niciun fel de problemă, suntem foarte puternici și sunt convins că o să trecem peste!, a spus Alan vizibil iritat.

„Tocmai că este o situație excepțională o să dăm un start vot din nou. Puteți să votați la vedere în Aplicație. Este un vot doar de o oră. Puteți să le dați o mână de ajutor sau sunteți de acceași părere cu doamna Mihaela”, a spus Simona Gherghe despre votul disponibil în Aplicația Antena 1.