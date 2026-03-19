Mireasa, sezon 13. Cine este Larisa Izabela Tomoiagă, noua concurentă din casă. Tânăra a fost crescută de bunici. Ce a dezvăluit

În emisia live de joi, 19 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, telespectatorii au avut ocazia să o cunoască mai bine pe Larisa Izabela Tomoiagă. Tânăra a făcut dezvăluiri emoționante despre viața personală, aducând lacrimi în rândul concurentelor și mamelor.

Băieții au avut parte de o surpriză în ediția de ieri, 18 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. O nouă concurentă și-a făcut apariția pe platoul de filmare, iar concurenții au privit-o cu mare atenție.

Larisa Izabela Tomoiagă a venit mai hotărâtă ca niciodată să își cunoască alesul inimii. Aceasta își dorește o familie dacă o să găsească bărbatul potrivit pentru ea. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, tânăra ascunde o mare tristețe.

Cine este Larisa Izabela Tomoiagă, noua concurentă din casa Mireasa: Meciul Iubirii

În testimonialul de prezentare, noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii a făcut dezvăluiri emoționante. Aceasta a mărturisit că nu și-a cunoscut niciodată tatăl în 26 de ani, fiind crescută de bunicii ei.

Mama ei se află în străinătate, iar relație dintre ele nu este foarte apropiată. Copilăria petrecută alături de bunici a făcut-o pe tânără să se îndepărteze de cea care i-a dat viață, dar care o ajută din punct de vedere financiar.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Claudia a „explodat” de nervi în fața lui Daniel. Ce a scos-o din sărite. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

În viața de zi cu zi, Larisa Izabela Tomoiagă este make-up artist. De altfel, aceasta a lucrat într-o sală de jocuri de noroc.

„Sunt o persoană energică, cu simțul umorului. Am lucrat într-o sală de jocuri, sunt și make-up artist. Sunt pasionată de călătorit și de tot ce înseamnă frumos. Pasiunea pentru beauty s-a dezvoltat din liceu.

Am făcut Facultatea de Litere. Am frecventat doar trei ani, mai mult urmează. Mă gândeam să mă reprofilez către altcineva. Inițial voiam să urmez altă facultate. Primii bani i-am dobândit la vârsta de 16 ani, am lucrat la un bar.”, a spus ea.

„Consider că sunt o persoană ambițioasă, dar în același timp sunt și o persoană delăsătoare și leneșă. Copilăria mea a fost una normală. Am fost crescută de bunici, deoarece mama a fost nevoită să plece în străinătate. Tata nu a fost prezent în viața mea, nu a fost niciodată. Nu am fost dornică să-l cunosc! (...) Am făcut 4 ani volei și 2 ani atletism. Bunica este pensionară. Bunicul a decedat în urmă cu 2 ani. Pierderea lui a fost un șoc, nu ne așteptam pentru că mânca sănătos. A făcut un accident vascular.(...) Bunicii mei au fost un model de familie! Mi-aș dori să întâlnesc un bărbat cum a fost bunicul pentru bunica”, a mai povestit fata cu emoție în glas despre pierderea suferită.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Motivul pentru care psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct. Are legătură cu Daniel

În ceea ce privește viața amoroasă, noua concurentă a oferit informații importante: „Cea mai lungă relație a mea a durat 5 ani. Ne cunoșteam din copilărie și ne-am despărțit de comun acord. A fost vorba despre gelozie obsesivă. După relația de 5 ani au mai fost mici încercări de 6 luni, 3 luni, dar nu a fost nimic concret. Ultima mea relație a fost în decembrie. (...) mă simt pregătită să-mi întemeiez o familie dacă găsesc bărbatul potrivit! Nu aș putea să iert violența și înșelatul într-o relație”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

