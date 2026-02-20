Mireasa, sezon 13. Ce decizia a luat Claudia în privința lui Daniel. Tânăra a hotărât dacă băiatul rămâne sau părăsește emisiunea

Claudia a luat o decizie în privința lui Daniel în Gala de vineri, 20 februarie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii. După 12 zile petrecute împreună, concurenta a hotărât dacă băiatul rămâne sau nu în casă alături de ea.

Daniel a venit în casa show-ului matrimonial după ce Claudia i-a făcut o invitație. Deși interacțiunea dintre ei a fost destul de rigidă la început, aceștia au ajuns să se cunoască foarte bine în cele 12 zile împreună.

Mai mult, concurenta și admiratorul ei au avut parte de întâlniri romantice și discuții profunde. În gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, tânăra a fost pusă într-o ipostază dificilă. Aceasta a trebuit să facă o alegere în privința lui Daniel.

„Eu știu decizia în mintea mea. Aștept să confirme și ea!”, a dezvăluit băiatul înainte să afle hotărârea concurentei.

„Am simțit că s-a deschis foarte repede!”, a mai adăugat el.

Daniel rămâne în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Claudia a decis că vrea să-l cunoască mai bine

În gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026, Claudia a reușit să-i dea emoții lui Daniel. Modul în care a spus că își dorește ca băiatul să rămână în emisiunea alături de ea i-a dat palpitații acestuia.

„A fost 12 zile chiar frumoase”, a precizat fata.

„Da, pentru că sunt atentă la multe detalii, dar am luat o decizie. Decizia mea este că, din păcate, ar trebui să-ți mai aduci niște haine aici. Este da!”, a mai adăugat concurenta cu zâmbetul pe buze.

Așadar, Simona Gherghe a anunțat faptul că Daniel devine concurent cu drepturi depline în casa Mireasa, după Gală.

„Daniel, din acest moment, concurent cu drepturi depline în casa Mireasa”, a zis Simona Gherghe.

„Sunt foarte fericit și chiar mă bucur pentru decizia pe care a luat-o. Am avut emoții”, a fost reacția lui Daniel.

„Te-ai speriat un pic!”, i-a spus Claudia, în glumă.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.