Mireasa, sezon 13. Un băiat a plecat acasă în Gala de pe 20 februarie 2026. Cinci concurenți au intrat în cursa de eliminare

În Gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat decizia publicului. Telespectatorii au avut ocazia să voteze concurentul, dintre Marian și Adi, pe care și-l doresc acasă.

O nouă eliminare a avut loc în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Un concurent a fost nevoit să părăsească emisiunea după votul publicului. Timp de o săptămână, oamenii de acasă au votat băiatul pe care să-l trimită acasă.

Cei care au intrat la cursa de eliminare au fost Marian și Adi. Aceștia și-au exprimat dorința de a rămâne în emisiune, însă decizia finală a fost luată de către telespectatori.

Ce concurent a fost eliminat în Gala de vineri, 20 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

În urma voturilor, Adi a fost nevoit să își facă bagajul și să părăsească show-ul matrimonial chiar înainte de petrecerea de sâmbătă.

„Vă rog să fiți foarte atenți. Cel de care ne despărțim astăzi este Adi”, a anunțat Simona Gherghe.

„Sentimentul meu este că nu te-ai integrat aici! Sper să îți găsești jumătatea acasă”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că nu m-ați votat și mi-ați dat, încă o dată, șansa de a rămâne în casă!”, a spus Marian.

Ce fată și băiat va intra în cursa de eliminare, în Gala de vineri, 20 februarie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Băieții și fetele au primit o sarcină dificilă din partea Simonei Gherghe. Aceștia au fost puși să voteze o fată și un băiat pe care să trimită în cursa de eliminare.

Daniel i-a nominalizat pe Halima și Darius. Sebastian i-a ales pe Darius și Paula. Darius îi votează pe Halima și pe George. Adi i-a numit pe Aliz și Darius, în timp ce George a scris numele lui Darius și Aliz.

Voturile lui Alexandru merg către Paula și Alan. Roxi i-a nominalizat pe Claudia și Darius. Ema a votat Roxi și George. Roxana i-a numit pe Paula și Dorian. Paula îi votează pe Alan și Claudia.

Amalia a hotărât să-i voteze pe Daniela și Darius, iar Aliz i-a menționat pe Paula și Dorian. Claudia a votat pe Roxi și Darius. Larisa i-a nominalizat pe Daniela și Darius. Giulia le-a dat votul Danielei și lui George.

Alan i-a votat pe Aliz și Dorian, în timp ce Dorian i-a ales pe Daniela și Alan. Halima i-a nominalizat pe Daniela și Darius. Daniela i-a numit Halima și Dorian. Marian i-a votat pe Aliz și Alexandru.

Voturile nule ale concurenților au deranjat-o pe Simona Gherghe. Așadar, aceasta a luat o decizie neașteptată în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026.

„Cine a dat voturi nule intrați în cursa de eliminare, toți! Marian, Darius, Alan, Alexandru și Daniela”, a anunțat Simona Gherghe.

Daniela a avut cele mai multe voturi în rândul fetelor. Așadar, concurenta participă și ea la cursa de eliminare.

