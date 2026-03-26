Mireasa, sezon 13. Ceartă puternică între Alan și Daniel: „Ești ca un șarpe”. Ce s-a întâmplat

După confruntarea dintre Dorian și Daniel pentru titlul de Mire al Săptămânii, a existat o ceartă în casa Mireasa. Alan a fost foarte deranjat de discursul lui Daniel.

Alan s-a enervat din cauza atitudinii lui Daniel la confruntare și a încercat să-i explice că și el a încălcat regula pentru care militează acum. Cu o comunicare ambiguă, Daniel a scos managementul furiei defectuos din Alan, potrivit psihologului Eduard Puiu. Iubitul Emei a ridicat tonul și s-a enervat vizibil în momentul în care iubitul Claudiei l-a întrerupt cu replica pe care o folosește frecvent: „N-o mai lungi!”.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian, confruntare cu Daniel pentru titlul de șef al casei. Cine este acum Mirele Săptămânii

Schimb halucinant de replici între Daniel și Alan de la Mireasa: „Ești ca un șarpe”. Ce au spus de 12 ori

Alan: Dacă tu consideri că atitudinea ta a fost ok și ceea ce ai spus în casă te înșeli

Daniel: Eu dacă ajung Mire al Săptămânii, Alane, o să țin foarte mult ca voi să respectați regulile. Eu ce am spus susțin și de mâine dacă o să ajung Mire al Săptămânii o să implementez

Alan: Când noi am avut discuții cu tine tot tu ai fost acela care a spus că e un lucru minor că n-ai spălat vasele.

Apoi a urmat un schimb repetitiv de jumătăți de propoziții. Alan a spus: „Pentru tine…” și Daniel: „Dacă-i regulă” de 12 ori. „Pentru tine e un deranj”, a spus Alan a treisprezecea oară, iar iubitul Claudiei a continuat să repete: „Dacă-i regulă”.

Daniel: Știu că deranjez pe toată lumea, dar sunt cel mai potrivit să ocup acest statut.

Alan: Ești cel mai bun de la tine de acasă când ești singur.

Daniel: Aici sunt cel mai potrivit să ocup acest statut. Prin tot ce fac eu, cum sunt eu ca persoană.

Alan: Înțelege că atitudinea ta e proastă. Hai să-mi arăți ce te deranjează.

Daniel: Lasă. N-o mai lungi cu mine (spus de mai multe ori). Ești foarte agitat. Știu că deranjez.

Alan: Normal că deranjezi dacă noi lăsăm de la noi. Ești pervers rău de tot, ești ca un șarpe”.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce note i-au dat fetele lui Răzvan. Cum a răspuns el, întrebat ce top are

