Mireasa, sezon 13. Cine este Ciprian, noul concurent. Tânărul practică lupte și se consideră perseverent, empatic și credincios

Ciprian este noul concurent din sezonul 13 Mireasa. Tânărul a pășit în casă în ediția de pe 16 aprilie 2026 cu dorința de a-și găsi sufletul pereche.

Ciprian vine din Timișoara, are aproape 26 de ani, este în codia Leu și se ocupă cu imobiliarele. Cel mai mult îi place să lucreze cu oamenii, deoarece e un tip empatic. Se consideră un bărbat calm, matur, disciplinat, cu anumite tente colerice și perseverent. Concurentul e o fire sportivă.

La 19 ani a lovit cu pumnul în perete de față cu mama lui și de atunci a început să lucreze la el. Practică MMA din 2023, dar nu promovează violența.

Cine este Ciprian, unul dintre noii concurenți care au venit azi în emisiunea Mireasa. Practică lupte și este foarte credincios: Cum a răspuns întrebat dacă a pus ochii pe o fată anume

„Am avut și momente mai neplăcute în copilărie. Mama mea este bolnavă, are Lupus, și am avut mai multe încercări. Tatăl este pensionar, a fost miner până în 2012. S-a descoperit că avea probleme grave la inimă și a fost operat de urgență”, a spus Ciprian.

Ultima relație a lui Ciprian s-a încheiat în urmă cu 9 luni. A avut 3 relații serioase. De la o parteneră așteaptă să fie matură emoțional, să fie feminină și să-i permită să fie bărbat. E un tip credincios și își dorește ca partenera să aibă o relație apropiată cu Dumnezeu.

Peste 5 ani Ciprian se vede la casa lui cu soția lui și cu 2 copilași.

„Nu am venit pentru cineva anume, aștept să le cunosc pe fete, să avem mai întâi o relație de prietenie. Sunt și fete în cuplu. Nu o să evit să vorbesc cu ele”, a spus Ciprian în emisia live de Mireasa de pe 16 aprilie 2026.