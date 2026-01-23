Mireasa, sezon 13. Cine este Larisa. Care este povestea de viață a concurentei. Tânăra a vorbit cu lacrimi în ochi despre bunica

Larisa Drăgan este în vârstă de 21 de ani și se află în zodia Capricorn. Concurenta, care a lucrat în trecut ca make-up artist, vine din Târgu Jiu și își dorește alături de ea un bărbat fidel, care să o susțină.

Concurenții Mireasa au cunoscut-o mai bine pe Larisa pe 23 ianuarie, când a fost difuzată cartea ei de vizită. Larisa se descrie ca fiind timidă, fidelă, empatică, ambițioasă, muncitoare, geloasă și caută un partener înalt, serios, care să știe cum să se comporte, să o susține și să fie prezent pentru ea.

Cine este Larisa din sezonul 13 Mireasa. Tânăra a vorbit cu lacrimi în ochi despre bunica ei. Care este povestea de viață a concurentei

Larisa este influencer, iar momentan se ocupă pe partea de beauty. Larisa face parte dintr-o familie numeroasă: „Provin dintr-o familie cu 6 frați. Eu sunt cea mai mică, am fost crescută de bunica, pe bunicul nu am apucat să-i cunoscu. Părinții plecau în afară.

Cu lacrimi în ochi, Larisa a vorbit despre bunica ei, care a însemnat totul. După moartea bunicii, Larisa nu a mai prea mers pe acasă.

„Relația în care m-am implicat mult a început la 16 ani”. După relația adolescentină, Larisa a avut o relație în care a fost înșelată: „Mă înșela cu fosta iubită a colegului meu de muncă”, a spus Larisa.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.