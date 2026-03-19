Mireasa, sezon 13. Claudia a „explodat” de nervi în fața lui Daniel. Ce a scos-o din sărite. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

Claudia a „explodat” de nervi la Mireasa: Meciul Iubirii. În emisia live de joi, 19 martie 2026, telespectatorii au avut ocazia să vadă o situație tensionată între Daniel și iubita lui. Tânăra a fost scoasă din sărite.

Tensiunile nu au luat sfârșit între Claudia și Daniel. O discuție ce părea aparent normală s-a transformat într-o adevărată ceartă. Tânăra nu s-a mai putut abține și a răbufnit după ce băiatul i-a spus că nu o ascultă.

„De ce ți-e frică în relația cu mine? Nu ai nicio reținere?”, a fost întrebarea concurentei.

„N-am!”, i-a răspuns Daniel.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Motivul pentru care psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct. Are legătură cu Daniel

„Tu știi ce teamă am eu? Tu ai fost atent la ce am zis eu. Tu nu ești atent la ce spun eu! Nu stai de vorbă cu un prost, stai de vorbă cu un om inteligent și atent la detalii. Tu cu cine ai impresia că stai de vorba aici? Nu prea știi ce înseamnă cuvântul „iubită”. Când ai o parteneră, trebuie să fii atent la ea.”, a adăugat tânăra, vizibil deranjată de lipsa de atenție a partenerului.

Claudia a izbucnit în lacrimi după discuția tensionată cu Daniel. Ce a urmat în emisia live de joi, 19 martie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Cearta cu Daniel a făcut-o pe Claudia să plângă. Mai mult, faptul că băiatul nu a vrut să mai discute cu ea a supărat-o și mai tare.

Ții cont de părerea oamenilor din jur. Doamne, câtă răbdare pot să am. Știi ce am observat eu la tine, pe tine te interesează foarte mult persoanele care te atacă. (...) Eu nu pot să fiu tandră și gingașă cu tine dacă tu nu-mi acorzi atenție”, i-a mai reproșat fata.

„N-am zis că nu mai folosim reproșuri ca să rezolvăm lucrurile? Ești supărat? Nu cred că este un moment bun să vorbim, nu? Totuși, eu zic să stai bine și să te gândești. Tu poate nu mă vezi potrivit pentru tine.”, i-a răspuns Daniel.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între mame, în direct! Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi, sub privirile tuturor. Ce a pățit

„Mă aduci într-o stare de nervi. Răspunde la întrebare. Una dintre limitele mele este ca partenerul meu să mă asculte. Las-o așa că mă enervez!”, a mai punctat Claudia.

„Doamne, îți cer răbdare! Cât am încercat să o ascult, nu se poate așa ceva!”, a început băiatul să vorbească în lipsa partenerei, vizibil agitat și afectat.

Conflictul dintre cei doi a continuat și în emisia live de joi, 19 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Aceștia și-au adresat cuvinte grele.

„Recunoaște că te doare în cot de mine!”, a fost replica fetei, în direct.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

