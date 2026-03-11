Mireasa, sezon 13. Claudia a izbucnit în lacrimi de durere fiindcă simte că Daniel e atras de Diana. Tânărul, luat de întrebări

Daniel a fost confruntat de doamna Melinda și Claudia a izbucnit în lacrimi, spunând că simte că Daniel e atras de Diana. Află ce s-a întâmplat la Mireasa: Capriciile iubirii, ediția din 10 martie 2026.

Situație complet neașteptată șa Mireasa: Capriciile iubirii, ediția din 10 martie 2026. Daniel a fost confruntat de doamna Melinda cu privire la sentimentele lui pentru Diana, iar Claudia a izbucnit în lacrimi de durere, făcând o mărturisire neașteptată.

La Mireasa: Capriciile iubirii, ediția din 10 martie 2026, am putut revedea anumite materiale video din edițiile trecute, menite să arate ce simt Claudia și Daniel, de fapt.

„Nu înțeleg de ce se aprinde atât de mult, de ce are nevoie atâta de confirmări”, a zis Claudia, într-o discuția cu una dintre mame.

„De ce are nevoie de confirmările Dianei? Nu înțeleg”, a mai completat.

Doamna Cătălina i-a zis că ia lucrurile anapoda și că reacționează gresit.

În platoul emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, din data de 10 martie 2026, Claudia și-a exprimat punctul de vedere și a zis că ea nu ar fi reacționat în modul în care a reacționat Daniel.

„Eu nu doresc să mă îndrept spre Diana deloc”, a mărturisit Daniel.

Claudia nu înțelege atitudinea lui Daniel, însă doamna Cătălina consideră că tânăra dă valoarea unor lucruri fără sens.

„Eu cred că Daniel nu face ceea ce simte, toți din casă au văzut asta, stă lângă Claudia fiindcă e locul cald și bine. Cred că a mințit-o pe Claudia. Când se uită la Diana i se vede sclipirea în ochi”, a completat doamna Melinda.

La un moment dat, Daniel și Diana s-au înroșit la față, iar Claudia a mărturisit: „Eu nu am nevoie de confirmări, simt că Daniel este atras de Diana și nu vrea să îmi spună”.

Tânăra a izbucnit în lacrimi și nu a mai putut să își ascundă suferința.

