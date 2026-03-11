Antena Căutare
Home News Inedit Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor. Ce se întâmplă în această mare a uimit experții

Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor. Ce se întâmplă în această mare a uimit experții

O locație e considerată mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor, chiar dacă nu e la fel de faimoasă la nivel mondial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:18 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 15:20
O zonă din apropierea Insulelor Bermudelor uimește experții | Shutterstock

Deși e considerată una dintre cele mai misterioase zone acvatice din lume, puțini auzit de Marea Sargaselor, cel puțin în comparație cu Triunghiul Bermudelor.

Aceasta se află în Oceanul Atlantic, la est de SUA, și înconjoară insula Bermuda, scrie IFL Science.

Puțini știu, însă, că această întindere de aproximativ 5 kilometri pătrați fascinează experții.

Reprezintă un ecosistem unic, cu detalii care în continuare nu pot fi explicate complet.

Articolul continuă după reclamă

Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor

Cunoscută drept „pădurea tropicală aurie plutitoare”, Marea Sargaselor se întinde pe aproximativ 5.2 milioane de kilometri pătrați în Oceanul Atlantic. Numele provine de la un gen de alge marine plutitoare numit Sargassum. În această zonă se află 2 specii, Sargassum fluitans și Sargassum natans.

Aceasta e o altă caracteristică neobișnuită a Mării Sargaselor. Deși multe tipuri de alge pot pluti în ocean, aceste specii de Sargassum sunt numite „holopelagice”. Ceea ce înseamnă că își petrec întreaga viață plutind la suprafața apei, în loc să fie atașate de fundul mării.

Citește și: O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei

În loc să înceapă viața pe fundul oceanului, ele se reproduc în principal vegetativ, în largul mării. Fragmente din alge se desprind și continuă să crească drept indivizi noi. Astfel, un singur mănunchi se poate transforma în multe altele, pur și simplu prin fragmentare și creștere.

Dimensiunea covoarelor de sargassum variază de-a lungul anului, de la mici petice până la structuri uriașe interconectate care se întind pe kilometri. Ele fac parte din Marea Centură de Sargassum a Atlanticului, o înflorire de alge de aproximativ 8.000 de kilometri lungime, care reapare periodic în Oceanul Atlantic și reprezintă cea mai mare înflorire de macroalge din lume.

Astfel, această „pădure tropicală” reprezintă un ecosistem unic în lume, ce găzduiește numeroase specii de animale și fenomene naturale inedite.

Ce mistere a ascuns Marea Sargaselor

În 2022, o descoperire în premieră mondială a răspuns la o întrebare veche de milenii. Până atunci, experții nu știau unde se reproduc anghilele europene (Anguilla anguilla).

Pentru a rezolva misterul, cercetătorii au echipat 26 de femele de anghilă europeană cu emițătoare în 2018 și 2019. Ele au fost eliberate în Azore, ceea ce marchează cel mai îndepărtat punct cunoscut al rutei de migrație spre Marea Sargaselor.

Dintre cele 26 de anghile, 23 au transmis date timp de 6 până la 12 luni. Dar doar 3 au ajuns în Marea Sargaselor. Cercetarea a arătat că migrația către acest important loc de reproducere durează peste 1 an pentru anghilele adulte.

Marea Sargaselor e și un loc preferat pentru țestoasele marine tinere. Un alt mister care i-a nedumerit pe cercetători era unde dispar țestoasele tinere în „anii pierduți”, adică perioada dintre eclozare și maturitate.

Citește și: Structura ascunsă sub Insulele Bermude a uimit experții. De ce nu e „ca nimic altceva de pe Pământ”

Montarea unor dispozitive de urmărire e dificilă în cazul țestoaselor, deoarece carapacea lor crește și se exfoliază. În schimb, echipa de cercetare a atașat „rucsacuri” cu emițătoare la 21 de pui de țestoasă verde și a urmărit traseul lor. Datele au arătat țestoasele au pornit spre nord și 14 dintre cele 21 s-au îndreptat spre Marea Sargasselor.

„Marea Sargasselor e numită astfel datorită covoarelor mari de alge brune plutitoare (Sargassum) care se adună acolo,” a explicat autoarea principală a studiului, Kate Mansfield. „Puii de țestoasă și țestoasele tinere de mare sunt cunoscute pentru asocierea lor cu Sargassum. Acest habitat le oferă protecție împotriva prădătorilor și multă hrană.”

Încă nu se știe, însă, cum poate susține Marea Sargaselor atât de mult sargassum și viață sălbatică. Expertul John Ryther de la Woods Hole Oceanographic Institution a descris-o drept un „deșert biologic”. Apa din această regiune are puțini nutrienți și e clasificată drept oligotrofă. Dar algele și animalele pe care le atrag continuă să supraviețuiască aici.

Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului... Un meteorit a rupt acoperișul și a ajuns în dormitorul unei case din Europa. Cum a fost posibil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului
Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul
De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x