Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor. Ce se întâmplă în această mare a uimit experții

O locație e considerată mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor, chiar dacă nu e la fel de faimoasă la nivel mondial.

Deși e considerată una dintre cele mai misterioase zone acvatice din lume, puțini auzit de Marea Sargaselor, cel puțin în comparație cu Triunghiul Bermudelor.

Aceasta se află în Oceanul Atlantic, la est de SUA, și înconjoară insula Bermuda, scrie IFL Science.

Puțini știu, însă, că această întindere de aproximativ 5 kilometri pătrați fascinează experții.

Reprezintă un ecosistem unic, cu detalii care în continuare nu pot fi explicate complet.

Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor

Cunoscută drept „pădurea tropicală aurie plutitoare”, Marea Sargaselor se întinde pe aproximativ 5.2 milioane de kilometri pătrați în Oceanul Atlantic. Numele provine de la un gen de alge marine plutitoare numit Sargassum. În această zonă se află 2 specii, Sargassum fluitans și Sargassum natans.

Aceasta e o altă caracteristică neobișnuită a Mării Sargaselor. Deși multe tipuri de alge pot pluti în ocean, aceste specii de Sargassum sunt numite „holopelagice”. Ceea ce înseamnă că își petrec întreaga viață plutind la suprafața apei, în loc să fie atașate de fundul mării.

În loc să înceapă viața pe fundul oceanului, ele se reproduc în principal vegetativ, în largul mării. Fragmente din alge se desprind și continuă să crească drept indivizi noi. Astfel, un singur mănunchi se poate transforma în multe altele, pur și simplu prin fragmentare și creștere.

Dimensiunea covoarelor de sargassum variază de-a lungul anului, de la mici petice până la structuri uriașe interconectate care se întind pe kilometri. Ele fac parte din Marea Centură de Sargassum a Atlanticului, o înflorire de alge de aproximativ 8.000 de kilometri lungime, care reapare periodic în Oceanul Atlantic și reprezintă cea mai mare înflorire de macroalge din lume.

Astfel, această „pădure tropicală” reprezintă un ecosistem unic în lume, ce găzduiește numeroase specii de animale și fenomene naturale inedite.

Ce mistere a ascuns Marea Sargaselor

În 2022, o descoperire în premieră mondială a răspuns la o întrebare veche de milenii. Până atunci, experții nu știau unde se reproduc anghilele europene (Anguilla anguilla).

Pentru a rezolva misterul, cercetătorii au echipat 26 de femele de anghilă europeană cu emițătoare în 2018 și 2019. Ele au fost eliberate în Azore, ceea ce marchează cel mai îndepărtat punct cunoscut al rutei de migrație spre Marea Sargaselor.

Dintre cele 26 de anghile, 23 au transmis date timp de 6 până la 12 luni. Dar doar 3 au ajuns în Marea Sargaselor. Cercetarea a arătat că migrația către acest important loc de reproducere durează peste 1 an pentru anghilele adulte.

Marea Sargaselor e și un loc preferat pentru țestoasele marine tinere. Un alt mister care i-a nedumerit pe cercetători era unde dispar țestoasele tinere în „anii pierduți”, adică perioada dintre eclozare și maturitate.

Montarea unor dispozitive de urmărire e dificilă în cazul țestoaselor, deoarece carapacea lor crește și se exfoliază. În schimb, echipa de cercetare a atașat „rucsacuri” cu emițătoare la 21 de pui de țestoasă verde și a urmărit traseul lor. Datele au arătat țestoasele au pornit spre nord și 14 dintre cele 21 s-au îndreptat spre Marea Sargasselor.

„Marea Sargasselor e numită astfel datorită covoarelor mari de alge brune plutitoare (Sargassum) care se adună acolo,” a explicat autoarea principală a studiului, Kate Mansfield. „Puii de țestoasă și țestoasele tinere de mare sunt cunoscute pentru asocierea lor cu Sargassum. Acest habitat le oferă protecție împotriva prădătorilor și multă hrană.”

Încă nu se știe, însă, cum poate susține Marea Sargaselor atât de mult sargassum și viață sălbatică. Expertul John Ryther de la Woods Hole Oceanographic Institution a descris-o drept un „deșert biologic”. Apa din această regiune are puțini nutrienți și e clasificată drept oligotrofă. Dar algele și animalele pe care le atrag continuă să supraviețuiască aici.