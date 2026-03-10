Mireasa, sezonul 13. Darius și Daniel s-au certat și și-au aruncat replici dure! Cât de departe au ajuns cu jignirile

Dorința lui Dorian de a schimba anumite lucruri legate de alimentația din casa Mireas a stârnit discuții printre concurenți. Daniel și Darius și-au aruncat vorbe dure în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Dorian vrea să schimbe anumite lucruri legate de alimentația din casă, după ce anumite lucruri l-au deranjat. Propunerea lui nu a fost însă pe placul tuturor, iar discuția a degenerat rapid într-un conflict între el și Alexandru. Ulterior, o ceartă cu replici dure s-a iscat între Darius și Daniel, în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Darius și Daniel s-au certat și și-au aruncat replici dure! Cât de departe au ajuns cu jignirile, în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Băieții au început să se certe din cauza alimentației și din cauza tabieturilor pe care fiecare concurent le are. Dorian a decis că e cazul să existe anumite reguli, însă ideile sale nu au fost bine primite de toți cei din casă.

„Sunt un bărbat cu pretenții. Nu o să vină niciodată nimeni la mine să îmi spună ce o să mănânc sau cât să mănânc”, a zis Alexandru, supărat, într-o discuție cu alți concurenți.

Și Alan i-a dat dreptate, semn că propunerea lui Dorian nu i-a fost pe plac.

Între timp, tensiunile din casa băieților nu au dispărut și tot din cauza mâncării au ajuns să se certe și Daniel cu Marius.

„Ai văzut că vine și Alan și se bagă, că mai vin și alții. Puteai să aplanezi și tu”, a zis Darius.

„Nu aveam ce să aplanez, pe mine nu m-a deranjat”, a spus Daniel.

„Înseamnă că îți place cearta”, a zis Darius.

„Eram de aceeași părere cu Alexandru, nu aveam de ce să aplanez. Fiecare să mănânce ce vrea. Și eu m-am supărat și m-am enervat. Nu poți tu să zici că de ce nu m-am băgat. Fiecare cu deranjul lui”.

Darius l-a acuzat apoi pe Daniel că pune paie pe foc și că atitudinea lui, de a dori să aibă mereu dreptate și să îi domine pe toți, o să îl tragă pe toți.

„Eu când vreau să spun ceva, eu spun, mai ales când simt că am dreptate. Nu poți să îmi zici când să vorbesc”, a zis Daniel.

Discuția dintre ei a degenerat rapid, iar Darius i-a adresat lui Daniel o replică dură: „Ești ca un țânțar. Vii și bâzâi într-una”.

Cât de departe s-a ajuns? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

