Vedeta care a purtat o ținută inspirată de Maria Antoaneta. Ce au văzut fotografii când s-a întors cu spatele

Ea este vedeta care a purtat o ținută inspirată de Maria Antoaneta. Fotografii au surprins imediat momentul în care s-a întors cu spatele, lăsând publicul fără cuvinte. Mulți au criticat-o pentru felul în care a combinat acest look controversat, care îmbină stilul secolului al XVIII-lea cu accente moderne, dar alții au lăudat curajul ei de a sfida regulile modei tradiționale.
Vedeta care a purtat o ținută inspirată de Maria Antoaneta
Chapelle Roan nu ține cont de reguli și a sfidat limitele imaginației la Săptămâna Modei de la Paris. Într-o creație care amintește de Maria Antoaneta, realizată de Vivienne Westwood, artista a purtat cu mult curaj o rochie avangardistă, elegant teatrală, ce combină stilul regal cu elemente moderne.
Stilizată de Genesis Webb, Chapelle Roan a stat în primul rând purtând o rochie închisă la culoare, cu umeri largi și decolteu amplu. Corsajul, evidențiind talia, era împodobit cu dantelă neagră și mărgele, iar bijuteriile atârnau peste fusta voluminoasă.
Nimeni nu ar fi anticipat ce urma să se întâmple atunci când vedeta s-a întors cu spatele. Fusta s-a dovedit a acoperi doar jumătate din posterior, ceea ce a reprezentat o surpriză controversată pentru cei prezenți la prezentare. Din față elegantă și completă, din spate provocatoare și șocantă.
Piesa fără pantaloni a fost asortată cu o pereche de colanți transparenți, pantofi cu toc și vârful deschis, cu șireturi din pene.
Vedeta a accesorizat ținuta cu un chicher din catifea și o geantă mică. Posteriorul divei a fost intens fotografiat de paparazzi, iar reacțiile nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.
Puțini se așteptau ca Chapelle Roan să aibă o apariție atât de îndrăzneață. Online, oamenii s-au împărțit în două tabere: în timp ce unii au lăudat curajul și originalitatea look-ului, alții au criticat interpretarea sa a unui personaj istoric atât de iconic.
Chapelle Roan a surprins și cu coafura și machiajul
De la gât în sus, Roan a imitat stilul Mariei Antoaneta. Ea a lucrat la păr cu Lacy Redway, care i-a pus în valoare șuvițele sale blonde. Coafura a fost un coc texturat, tipic stilului regal, cu bucle mici ce i-au încadrat fața, dând un aer dramatic și sofisticat. Make-up artistul Andrew Dahligh i-a oferit un ten pudrat, cu fard de pleoape roșiatic și buze conturate puternic, completând imaginea teatrală a întregii apariții.
Aceasta a fost o apariție memorabilă la Săptămâna Modei de la Paris, care va rămâne multă vreme în tabloid și pe rețelele de socializare. Chapelle Roan a distribuit mai multe imagini personale pe Instagram, arătând detaliile ținutei și accesoriile sale. De altfel, nu este prima apariție controversată a artistei: ținutele sale din cadrul evenimentului au atras constant critici și laude, semn că diva știe să-și folosească stilul pentru a șoca și a atrage atenția.
ÎChapelle Roan a reușit să transforme o inspirație istorică într-o apariție modernă și provocatoare, demonstrând că moda nu are limite atunci când este purtată cu curaj și personalitate. Din față elegantă, din spate șocantă, vedeta a captat atenția tuturor și a stârnit discuții aprinse în rândul fanilor și criticilor de modă.