Vedeta care a purtat o ținută inspirată de Maria Antoaneta. Ce au văzut fotografii când s-a întors cu spatele

O vedetă a atras toate privirile într-o ținută inspirată de Maria Antoaneta. Surpriza a apărut când s-a întors cu spatele, iar fotografii au observat un detaliu neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 16:25 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 16:32
Galerie
Ea este vedeta care a purtat o ținută inspirată de Maria Antoaneta. Fotografii au surprins imediat momentul în care s-a întors cu spatele, lăsând publicul fără cuvinte. Mulți au criticat-o pentru felul în care a combinat acest look controversat, care îmbină stilul secolului al XVIII-lea cu accente moderne, dar alții au lăudat curajul ei de a sfida regulile modei tradiționale.

Chapelle Roan nu ține cont de reguli și a sfidat limitele imaginației la Săptămâna Modei de la Paris. Într-o creație care amintește de Maria Antoaneta, realizată de Vivienne Westwood, artista a purtat cu mult curaj o rochie avangardistă, elegant teatrală, ce combină stilul regal cu elemente moderne.

Stilizată de Genesis Webb, Chapelle Roan a stat în primul rând purtând o rochie închisă la culoare, cu umeri largi și decolteu amplu. Corsajul, evidențiind talia, era împodobit cu dantelă neagră și mărgele, iar bijuteriile atârnau peste fusta voluminoasă.

Citește și: Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris

Nimeni nu ar fi anticipat ce urma să se întâmple atunci când vedeta s-a întors cu spatele. Fusta s-a dovedit a acoperi doar jumătate din posterior, ceea ce a reprezentat o surpriză controversată pentru cei prezenți la prezentare. Din față elegantă și completă, din spate provocatoare și șocantă.

Piesa fără pantaloni a fost asortată cu o pereche de colanți transparenți, pantofi cu toc și vârful deschis, cu șireturi din pene.

Vedeta a accesorizat ținuta cu un chicher din catifea și o geantă mică. Posteriorul divei a fost intens fotografiat de paparazzi, iar reacțiile nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.

Puțini se așteptau ca Chapelle Roan să aibă o apariție atât de îndrăzneață. Online, oamenii s-au împărțit în două tabere: în timp ce unii au lăudat curajul și originalitatea look-ului, alții au criticat interpretarea sa a unui personaj istoric atât de iconic.

Chapelle Roan a surprins și cu coafura și machiajul

De la gât în sus, Roan a imitat stilul Mariei Antoaneta. Ea a lucrat la păr cu Lacy Redway, care i-a pus în valoare șuvițele sale blonde. Coafura a fost un coc texturat, tipic stilului regal, cu bucle mici ce i-au încadrat fața, dând un aer dramatic și sofisticat. Make-up artistul Andrew Dahligh i-a oferit un ten pudrat, cu fard de pleoape roșiatic și buze conturate puternic, completând imaginea teatrală a întregii apariții.

Citește și: Alexia Eram a purtat o ținută controversată la Milano. A întors toate capetele la Săptămâna Modei

Aceasta a fost o apariție memorabilă la Săptămâna Modei de la Paris, care va rămâne multă vreme în tabloid și pe rețelele de socializare. Chapelle Roan a distribuit mai multe imagini personale pe Instagram, arătând detaliile ținutei și accesoriile sale. De altfel, nu este prima apariție controversată a artistei: ținutele sale din cadrul evenimentului au atras constant critici și laude, semn că diva știe să-și folosească stilul pentru a șoca și a atrage atenția.

+2
Mai multe fotografii

ÎChapelle Roan a reușit să transforme o inspirație istorică într-o apariție modernă și provocatoare, demonstrând că moda nu are limite atunci când este purtată cu curaj și personalitate. Din față elegantă, din spate șocantă, vedeta a captat atenția tuturor și a stârnit discuții aprinse în rândul fanilor și criticilor de modă.

