Transformarea surprinzătoare a Cesoniei Postelnicu. Cum arată Geta din „Liceenii” la 58 de ani

Cesonia Postelnicu, cunoscută pentru rolul Getei din filmul „Liceenii”, a împlinit 58 de ani. Actrița le-a mulțumit fanilor pentru urările primite și a rememorat începuturile carierei sale.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 14:46 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 14:49
Cesonia Postelnicu a împlinit 58 de ani. Geta din „Liceenii” a postat un mesaj de mulțumire pe conturile sale de socializare. Mesajele de felicitări și „La mulți ani!” au curs pe paginile actriței, dar și pe pagina teatrului unde activează.

Actrița Cesonia Postelnicu a cucerit inimile fanilor cu rolul Getei din filmul „Liceenii”. Din distribuția filmului de succes au făcut parte Ștefan Bănică, Mihai Constantin, Tamara Buciuceanu, Oana Sîrbu, Tudor Petruț și Cesonia Postelnicu. La 58 de ani, Cesonia este la fel de plină de energie, veselă și mereu cu zâmbetul pe buze.

În postarea de mulțumire de pe contul său de Facebook, Cesonia a publicat o imagine cu ea, cu părul blond și o pereche de ochelari. Alături de fotografie a lăsat și un mesaj de mulțumire pentru cei care și-au răpit din timp pentru a-i face o urare.

„VĂ MULȚUMESC din suflet pentru toate gândurile minunate pe care mi le-ați trimis de ziua mea!! Cu drag vă doresc și eu multă sănătate, liniște, iubire și bucurii, spor în tot ce faceți și zâmbete pe chipuri și în suflete!! Vă iubesc”, a scris actrița pe pagina sa.

Anii care au trecut par că nu și-au pus amprenta asupra Cesoniei. Spiritul său energic și plin de viață a rămas neschimbat.

Cesonia Postelnicu a cucerit inimile oamenilor cu rolul Getei

Filmul „Liceenii” continuă să fie un adevărat succes chiar și în zilele noastre. Acțiunea filmului se învârte în jurul actelor de rebeliune ale unor tineri de liceu care încearcă să se bucure de perioada tinereții în timpul regimului comunist. Filmul are o încărcătură emoțională aparte, în special pentru cei care au făcut parte din acea generație.

În film, Geta era iubita lui Ionică și prietena foarte bună a Danei. Rolul Getei a fost interpretat cu multă emoție, iar puțini știu că actrița era minoră la acea vreme. De altfel, visul său fusese să devină balerină în copilărie, dar ani mai târziu a ajuns să-și descopere pasiunea pentru teatru.

Cesonia Postelnicu era elevă de liceu atunci când a primit rolul Getei. Ea se afla chiar în clasa a XII-a. Rolul Getei i-a schimbat complet viața și i-a scos în lumină talentul desăvârșit.

Cesonia Postelnicu a studiat sub îndrumarea lui Dem Rădulescu

Cesonia a studiat în clasa profesorului Dem Rădulescu. Chiar dacă nu a luat din prima examenul de admitere, aceasta nu s-a dat bătută și a perseverat.

„Am fost puțin stânjenită, pentru că, în general, copiii de actori sau de artiști sunt altfel priviți. Nu am intrat în primul an, ci am picat prima sub linie. Am intrat abia în al treilea an și atunci mi-am spus că dacă nu intru prima la facultate, îmi schimb traiectoria.

Mama mi-a spus că dacă tot nu am intrat la facultate, trebuie să muncesc. M-am angajat la Cooperativa de Artă Aplicată, munceam în trei schimburi, deci inclusiv noaptea. Atunci am văzut eu ce înseamnă munca și viața cu adevărat. Am început să mă pregătesc și mai bine pentru admitere. Mă duceam la serviciu și stăteam cu cărțile pe genunchi, repetându-mi textele.

Mi-am zis că dacă după toată munca asta nu intru prima, nu mai dau niciodată la Teatru. Și am intrat prima”, a povestit actrița într-un interviu din trecut.

Acum, la 58 de ani, Cesonia este fericită că a reușit să-și păstreze aceeași emoție și spiritul mereu tânăr. Actrița este extrem de activă în mediul online și postează deseori imagini din viața sa de zi cu zi.

Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița
