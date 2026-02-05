Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Claudia a primit o scrisoare de la un admirator. Cum a reacționat când a văzut pozele cu George. Ce i-a zis

Claudia a citit scrisoarea de la admiratorul său în emisia de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 februarie 2026. Mai mult, concurenta i-a făcut chemare în emisiune fără a cunoaște prea multe detalii despre el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 15:46 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 16:32

Claudia a fost pusă pe gânduri de scrisoarea primă de la admiratorul său. Se pare că bărbatul a impresionat-o pe concurentă cu vorbele sale, dar și cu buchetul superb de flori pe care i l-a trimis în casa Mireasa.

Subiectul a devenit rapid dezbătut în competiția show-ului matrimonial. Fetele au sfătuit-o pe tânără să-l invite în emisiune pentru a-l cunoaște mai bine.

„Nu prea înțeleg nimic din scrisoarea asta! Cum să-i fac chemare unui om despre care nici nu știu cum arată. Tot stau și mă gândesc, George? Nu știu niciun George”, a fost replica fetei.

„Nu înțeleg de ce nu a dat mai multe detalii despre el. Merg pe premisa nu riști, nu câștigi”, a mai punctat ea.

Ce decizia a luat Claudia în privința admiratorului ei. Ce a anunțat-o Simona Gherghe în emisia live de joi, 5 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

În cele din urmă, Claudia a hotărât să-i facă o invitație admiratorului ei în casa Mireasa sezonul 13.

„Apreciez acest lucru și mă bucur că mi-a trimis aceste flori. Sunt florile care mie îmi plac! Sunt impresionată de ceea ce scrie în această scrisoare. Vreau să-i spun lui George că sunt curioasă și că mi-a stârnit interesul. Dacă vrei să ne cunoaștem, eu te invit în casa Mireasa.”, a spus tânăra.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Aliz, noua concurentă din casă. Ce părere au avut părinții ei despre venirea în emisiune

În emisia live de joi, 5 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, concurenta a avut parte de o surpriză din partea Simonei Gherghe. Prezentatoarea TV i-a oferit câteva poze cu admiratorul ei, iar reacția fetei a fost pe măsura așteptărilor.

„E drăguț!”, a spus ea.

De asemenea, Simona Gherghe a făcut și un anunț important în privința lui George, admiratorul Claudiei: „Are 29 de ani. Noi o să-l invităm pe George în casa Mireasa pentru 13 zile. Dacă se naște ceva între voi îl primim cu drepturi depline”.

„Ok, îl aștept!”, a fost reacția concurentei.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

