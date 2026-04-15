Mireasa, sezon 13. Conflict puternic între două cupluri din casă. Ce invitație specială a făcut Alexandru

Cuplurile Giulia-Alexandru și Daniela-Darius sunt în plin conflict. La Mireasa, Capriciile Iubirii au existat din nou schimburi de replici, iar doamna Melinda și-a susținut fiul și posibila viitoare noră.

Giulia susține că Daniela a făcut „ravagii” în casă, că a instigat și că acum se dă mielușel. Iubita lui Alexandru a fost deranjată de faptul că iubita lui Darius a venit la ea și i-a spus că nu are nicio prietenă dacă nu a fost votată de nimeni în cadrul unei votări pozitive din casă. Alexandru a susținut că Daniela are traume din trecut, iar doamna Melinda a interpretat că a spus că are „probleme cu capul”. În live, Alexandru i-a numit pe doamna Melinda, mama lui adoptivă în casă, și pe Darius și Daniela „3 falși” și și-a invitat mama să vină să-l susțină o săptămână în casă.

Conflict puternic între două cupluri din casa Mireasa.

„Dacă era așa de îndrăgostită, îți vedea de relația ei, nu căuta să vadă ce fac cei din jurul ei. Vreau doar să mă lase în pace… Zice că e mai înțeleaptă și matură și nu-și vede de treaba ei. Caută circ… Hai să facem circ dacă vrea circ… Eu n-am venit aici să mă fac de tot râsul. Să mă lase că n-o mai suport”, i-a spus Giulia lui Alexandru.

„Ea e foarte frustrată, are probleme cu ea din trecut. Ce făcea ea la vârsta ta acum 10 ani de zile? Chiar mă iau nervii! Pe bune că mă scoate din sărite. Ești copilăroasă. Și? Măcar ai coloană vertebrală”, a spus Alexandru, alături de cuvinte licențioase care au fost cenzurate.

„Eu nu am fost supărată pentru voturi, ci pe reacții. Dacă Alexandru nu ar interveni, nu s-ar fi ajuns unde s-a ajuns acum. Nu sunteți medici să-i spuneți dacă are probleme sau nu”, a spus doamna Melinda.

„Și mama dacă ar fi fost aici ar fi ținut cu mine și cu Giulia. Eu îmi apăr iubita. Sunt trei falși și cu asta am încheiat-o. Nu-mi mai trebuie nicio prietenie. Și doamna Melinda”, a spus Alexandru, care a i-a transmis un mesaj mamei sale: „Mamă, știu că ești foarte ocupată. O săptămână mi-aș dori să vii aici să stau cu noi”, a spus Alexandru.

