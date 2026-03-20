Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 20 martie 2026

În gala de vineri de la Mireasa, de pe 20 martie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână să voteze Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

A fost o săptămână intensă și plină de surprize la Mireasa: Meciul Iubirii. Conflictele dintre mame au ținut cu sufletul la gură telespectatorii, în timp ce noii concurenți au stârnit curiozitatea celor din casa show-ului matrimonial.

Vlad a pășit încrezător pe platoul de filmare. Acesta a venit însoțit de mama lui, doamna Lili, în speranța că îl va susține în emisiune. Tânărul a dezvăluit că este pregătit să își găsească sufletul pereche, după ce a trecut printr-o relație dificilă.

De asemenea, Larisa a intrat miercuri în casa Mireasa: Meciul Iubirii, stârnind o mulțime de reacții în rândul băieților. Aceasta a dat de înțeles că știe ce își dorește de la viitorul partener, iar nimic nu-i va sta în cale dacă o să apară bărbatul potrivit pentru ea.

Telespectatorii au mai putut vedea și cum evoluează relație dintre Claudia și Daniel. Se pare că aceștia sunt, în continuare, la cuțite. Fata are o mulțime de reproșuri la adresa lui, iar băiatul nu știe cum să procedeze pentru a o împăca.

În gala de vineri, de pe 20 martie 2026, oamenii de acasă au avut ocazia să vizioneze mai multe imagini cu cei din casa show-ului matrimonial. De altfel, aceștia au aflat și clasamentul din această săptămână.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa: Meciul Iubirii de vineri, 20 martie 2026

Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenți în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 martie 2026. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Simona Gherghe a reușit să ia pe surprindere pe toată lumea cu topul publicului. Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână să își aleagă favoriții, iar rezultatul este de-a dreptul neașteptat.

De altfel, oamenii de acasă au mai primit o sarcină importantă. Să voteze un concurent pe care și-l doresc acasă dintre Marian, Daniel și Alexandru.

În această săptămână, Mama Săptămânii a fost votată doamna Cătălina. Vestea a luat-o prin surprindere pentru că este prima oară când se află în preferințele publicului.

„Nu mă așteptam!”, a zis ea.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ema.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Fata Săptămânii este: Roxana.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniel.

Băiatul Săptămânii este: Dorian.

Marian și doamna Niculina au părăsit emisiunea în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 martie 2026. De asemenea, Claudia și Paula, ultima concurentă aflată în topul publicului, au intrat în cursa de eliminare. Cele două vor fi la votul publicului timp de o săptămână alături de Roxi, fata pe care Aliz a lăsat-o moștenire.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.