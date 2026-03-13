Mireasa, sezon 7. Cum a reacționat Dima când Sabrina i-a dat vestea că vor deveni părinți. Viitoarea mămică a filmat momentul

Dima și Sabrina din sezonul 7 Mireasa au publicat imagini cu momentul în care bărbatul a aflat că va deveni tată. Sabrina nu i-a dat frumoasa veste soțului pur și simplu, ci l-a lăsat să descopere singur testul pozitiv de sarcină.

Sabrina a pus testul de sarcină într-o cutie de cadou și i l-a oferit lui Dima, în timp ce telefonul filma dintr-un colț al bucătăriei.

Când Sabrina i-a oferit cutia, Dima și-a dat seama imediat ce se întâmplă.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina vor deveni părinți pentru prima oară. Cum au dat marea veste: „Rai pe pământ”

Cum a reacționat Dima din sezonul 7 Mireasa când a aflat că va deveni tată

„Ce e asta? Cadou? Ești gravidă?”, a întrebat Dima.

„Deschide cadoul!”, a spus Sabrina zâmbind.

„Ești gravidă! Ești gravidă? Nu cred!, a spus Dima vizibil surprins, iar când Sabrina a confirmat, acesta a început să plângă. În lacrimi a izbucnit și Sabrina, care i-a spus soțului: „A fost cea mai grea zi. M-am ținut atâtea ore”.

Cei doi au plâns mult de fericire și s-au îmbrățișat.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina s-au căsătorit religios. Cum a arătat ea în rochie de mireasă și cine le-a fost alături mirilor

Dima și Sabrina s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa

Sabrina și Dima s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa. Dima și Sabrina au format primul cuplu al sezonului și au mărturisit că din primele conversații și-au dat seama cât sunt de compatibili, mai ales că amândoi au legături cu Timișoara și că s-au născut la o distanță de 8 zile unul față de celălalt. Cu toate că au format un cuplu puternic, cei doi nu au ajuns până în finala sezonului 7 Mireasa.

Sabrina a părăsit competiția Mireasa în seara de 26 mai 2023, după ce a fost nominalizată de băieți pentru eliminare.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023. „Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.

Dima și Sabrina au fost primii care s-au căsătorit civil. Cele 5 cupluri finaliste au spus „Da” pe 10 iulie, însă Dima și Sabrina au dorit să meargă în fața ofițerului stării civile cât mai dvreme și s-au cununat pe 7 iulie 2023. Cei doi s-au căsătorit și religios în septembrie 2025, iar acum se pregătesc să devină părinți.