Antena Căutare
Mireasa, sezon 7. Cum a reacționat Dima când Sabrina i-a dat vestea că vor deveni părinți. Viitoarea mămică a filmat momentul

Dima și Sabrina din sezonul 7 Mireasa au publicat imagini cu momentul în care bărbatul a aflat că va deveni tată. Sabrina nu i-a dat frumoasa veste soțului pur și simplu, ci l-a lăsat să descopere singur testul pozitiv de sarcină. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 14:52 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 15:21
Galerie
Dima și Sabrina urmează să devină părinți | Antena 1 & TikTok

Sabrina a pus testul de sarcină într-o cutie de cadou și i l-a oferit lui Dima, în timp ce telefonul filma dintr-un colț al bucătăriei.

Când Sabrina i-a oferit cutia, Dima și-a dat seama imediat ce se întâmplă.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina vor deveni părinți pentru prima oară. Cum au dat marea veste: „Rai pe pământ”

Cum a reacționat Dima din sezonul 7 Mireasa când a aflat că va deveni tată

Articolul continuă după reclamă

„Ce e asta? Cadou? Ești gravidă?”, a întrebat Dima.

„Deschide cadoul!”, a spus Sabrina zâmbind.

„Ești gravidă! Ești gravidă? Nu cred!, a spus Dima vizibil surprins, iar când Sabrina a confirmat, acesta a început să plângă. În lacrimi a izbucnit și Sabrina, care i-a spus soțului: „A fost cea mai grea zi. M-am ținut atâtea ore”.

Cei doi au plâns mult de fericire și s-au îmbrățișat.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina s-au căsătorit religios. Cum a arătat ea în rochie de mireasă și cine le-a fost alături mirilor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dima și Sabrina s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa

Sabrina și Dima s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa. Dima și Sabrina au format primul cuplu al sezonului și au mărturisit că din primele conversații și-au dat seama cât sunt de compatibili, mai ales că amândoi au legături cu Timișoara și că s-au născut la o distanță de 8 zile unul față de celălalt. Cu toate că au format un cuplu puternic, cei doi nu au ajuns până în finala sezonului 7 Mireasa.

Sabrina a părăsit competiția Mireasa în seara de 26 mai 2023, după ce a fost nominalizată de băieți pentru eliminare.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023. „Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.

colaj cu dima si sabrina
+3
Mai multe fotografii

Dima și Sabrina au fost primii care s-au căsătorit civil. Cele 5 cupluri finaliste au spus „Da” pe 10 iulie, însă Dima și Sabrina au dorit să meargă în fața ofițerului stării civile cât mai dvreme și s-au cununat pe 7 iulie 2023. Cei doi s-au căsătorit și religios în septembrie 2025, iar acum se pregătesc să devină părinți.

Mireasa, sezon 13. Și-au aruncat replici acide și dureroase, apoi s-au împăcat! Daniel și Claudia formează din nou un cu... Mireasa, sezon 13. Concurentele, în confilict cu mamele din casă! Ce s-a întâmplat și ce a spus doamna Mihaela...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală! Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Observatornews.ro O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au stabilit data cununiei religioase. Când plănuiesc să facă nunta
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au stabilit data cununiei religioase. Când plănuiesc să...
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Claudia are o nouă teorie, după ce a crezut că Daniel o place pe Diana! Pe cine crede că a pus ochii, de fapt
Mireasa, sezon 13. Claudia are o nouă teorie, după ce a crezut că Daniel o place pe Diana! Pe cine crede că a pus...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști Jurnalul
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x