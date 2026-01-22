Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au avut parte de o discuție lămuritoare, după confesiunile ei. Ce i-a mărturisit tânărul

Antena Căutare
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela și Darius au avut o discuție lămuritoare despre situația lor, după dezvăluirile făcute de tânără.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:04 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:57

În ediția trecută a show-ului matrimonial de la Antena 1, Daniela a recunoscut faptul că a cochetat timp de câteva săptămâni cu industria de conținut pentru adulți. Când a aflat, Darius a fost uluit și a cerut să își așeze ordine în gânduri, înainte de a-și exprima opinia.

Iată că a venit momentul ca Daniela și tânărul să poarte o discuție lămuritoare despre cele aflate.

În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au fost redifuzate câteva imagini în care Daniela făcea confesiuni despre faptul că a avut o scurtă perioadă în care a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Pe moment, Darius nu a reacționat bine, în ciuda faptului că doamna Melinda i-a zis tinerei că „trecutul e trecut”, încercând astfel să o consoleze și să îi arate că nu o afectează respectivele destăinuiri.

Apoi, tot în aceeași ediție de joi, au fost difuzate imagini în care s-a văzut faptul că Daniela și Darius au avut o discuție lămuritoare despre situația lor, după dezvăluirile făcute de tânără.

Când a văzut-o că plânge, Darius a consolat-o și i-a zis să fie puternică: „Sunt bulversat, nu mă așteptam la chestia asta, dar nu mă interesează chestia asta”.

Ba mai mult decât atât, Darius și-a deschis inima și i-a dezvăluit faptul că s-a îndrăgostit de ea, că dorește să se apropie de ea, să stea de vorbă și să se cunoască mai bine.

„Ești foarte puternică, foarte luptătoare și trebuie să îți bagi în cap chestia asta. Eu sunt alături de tine, o să am răbdare. Înțeleg că ai anumite frici, tocmai de asta nu vreau să mă grăbesc. Îmi doresc și mai mult să te cunosc. Sunt un om foarte asumat și foarte sincer. Nu mă interesează trecutul, nu pătezi nicio imagine, nu aa venit să îmi fac o imagine, ci să plec cu o fată acasă”, i-a zis tânărul.

Ce a mai ieșit la iveală și ce s-a discutat ulterior în platou? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Mireasa, sezon 13. Halima, atac de panică. Între ea și Claudia s-a iscat un adevărat scandal de proporții...
