Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras: „Mi-e drag...”

Halima și Marian au avut parte de apropieri neașteptate și priviri intense la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa. În emisia live de luni, 9 februarie 2026, cei doi au vorbit despre momentele pe care le-au petrecut împreună în camera fetelor.

La petrecerea de sâmbătă din Mireasa, Halima a primit o provocare de la roată. Aceasta a nominalizat un băiat cu care să petreacă 30 de minute într-un loc retras. Alegerea ei a luat pe toată lumea prin surprindere.

Tânăra a rostit numele lui Marian, iar toți au fost uluiți. Cei doi au ales să meargă în dormitorul fetelor pentru a avea parte de câteva momente departe de ochii celorlalți. Tachinările și gesturile tandre între ei nu au întârziat să își facă apariția.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a intrat în platou admiratorul tinerei

„Nu aveam altă variantă, îmi pare rău!”, i-a spus Halima.

„De ce ești așa serios? Zi ceva, că eu nu știu ce zic”, a încercat concurenta să inițieze o conversație cu el.

„Păi tu m-ai ales!”, i-a răspuns Marian.

Ce și-au spus Halima și Marian atunci când s-au retras în dormitorul fetelor de la Mireasa: Meciu Iubirii

Aflați într-un loc retras, concurentul i-a dezvăluit Halimei un detaliu neașteptat. Tânăra a fost luată prin surprindere de confesiunile lui.

„Nu vreau să-ți fac rău în niciun fel! Dacă aș întâlni o persoană cu care să mi petrec restul vieții, mă jur, aș vrea să aibă ochii tăi!”, i-a dezvăluit băiatul.

„Ce a fost asta?”, l-a întrebat Halima.

„Aș vrea o femeie în viața asta a mea care să mă iubească și să fie de partea mea până când eu mor, dar să aibă ochii tăi! Vrei să te mint?”, a mai punctat Marian cu zâmbetul pe buze.

„Eu apreciez foarte mult, dar într-un fel mă deranjează”, i s-a confesat Halima.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou admiratorul tinerei

Interacțiunile lor au stârnit curiozitatea celor din casă. Aceștia s-au lăsat duși de val la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa. Așadar, nu au lipsit îmbrățișările, pupicii pe obraz și privirile profunde.

În timp ce purtau o discuție în bucătărie, Marian i-a zis Halimei să se mute la el acasă: „Iar spui prostii! Ai luat-o razna. Eu mă mut, i-am zis lui buni că mă duc la ea în vacanță”.

În emisia live de luni, 9 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, fata a ținut să precizeze că nu-l vede pe Marian doar un prieten. De asemenea, și băiatul a confirmat același lucru.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.