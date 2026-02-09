Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras: „Mi-e drag...”

Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras: „Mi-e drag...”

Halima și Marian au avut parte de apropieri neașteptate și priviri intense la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa. În emisia live de luni, 9 februarie 2026, cei doi au vorbit despre momentele pe care le-au petrecut împreună în camera fetelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 16:23 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 17:29

La petrecerea de sâmbătă din Mireasa, Halima a primit o provocare de la roată. Aceasta a nominalizat un băiat cu care să petreacă 30 de minute într-un loc retras. Alegerea ei a luat pe toată lumea prin surprindere.

Tânăra a rostit numele lui Marian, iar toți au fost uluiți. Cei doi au ales să meargă în dormitorul fetelor pentru a avea parte de câteva momente departe de ochii celorlalți. Tachinările și gesturile tandre între ei nu au întârziat să își facă apariția.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a intrat în platou admiratorul tinerei

„Nu aveam altă variantă, îmi pare rău!”, i-a spus Halima.

„De ce ești așa serios? Zi ceva, că eu nu știu ce zic”, a încercat concurenta să inițieze o conversație cu el.

„Păi tu m-ai ales!”, i-a răspuns Marian.

Ce și-au spus Halima și Marian atunci când s-au retras în dormitorul fetelor de la Mireasa: Meciu Iubirii

Aflați într-un loc retras, concurentul i-a dezvăluit Halimei un detaliu neașteptat. Tânăra a fost luată prin surprindere de confesiunile lui.

„Nu vreau să-ți fac rău în niciun fel! Dacă aș întâlni o persoană cu care să mi petrec restul vieții, mă jur, aș vrea să aibă ochii tăi!”, i-a dezvăluit băiatul.

„Ce a fost asta?”, l-a întrebat Halima.

„Aș vrea o femeie în viața asta a mea care să mă iubească și să fie de partea mea până când eu mor, dar să aibă ochii tăi! Vrei să te mint?”, a mai punctat Marian cu zâmbetul pe buze.

„Eu apreciez foarte mult, dar într-un fel mă deranjează”, i s-a confesat Halima.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou admiratorul tinerei

Interacțiunile lor au stârnit curiozitatea celor din casă. Aceștia s-au lăsat duși de val la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa. Așadar, nu au lipsit îmbrățișările, pupicii pe obraz și privirile profunde.

În timp ce purtau o discuție în bucătărie, Marian i-a zis Halimei să se mute la el acasă: „Iar spui prostii! Ai luat-o razna. Eu mă mut, i-am zis lui buni că mă duc la ea în vacanță”.

În emisia live de luni, 9 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, fata a ținut să precizeze că nu-l vede pe Marian doar un prieten. De asemenea, și băiatul a confirmat același lucru.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu Halima și Marian la Mireasa
+8
Mai multe fotografii

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou admiratorul ti...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist” Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Observatornews.ro
Antena 3 „De patru ani se plânge că tot particip”. O femeie nu și-a ascultat soțul și a jucat la tombolă. A câștigat o casă de lux și bani „De patru ani se plânge că tot particip”. O femeie nu și-a ascultat soțul și a jucat la tombolă. A câștigat o casă de lux și bani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13.Ce fete au intrat în cursa de eliminare. Pe cine au votat mamele
Mireasa, sezon 13.Ce fete au intrat în cursa de eliminare. Pe cine au votat mamele
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 februarie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată”
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat,... Jurnalul
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti:
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti: "Îmi pare rău, nu ai bani" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x