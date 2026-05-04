Mireasa, sezon 13. De cine a încercat să se apropie Claudia, după despărțirea de Daniel. Ce reproșuri i-a adus Ralucăi

Claudia a încercat să interacționeze cu un alt băiat din casa Mireasa: Meciul Iubirii, după despărțirea de Daniel. În timpul discuției cu acesta, Raluca a apelat la un gest neașteptat care a deranjat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 15:20 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 15:36

Povestea de iubire dintre Daniel și Claudia a ajuns la final. După o discuție intensă, aceștia au ajuns la concluzia că nu există șanse de împăcare. Mai mult, aceștia și-au dat acordul să se apropie de alte persoane din casa Mireasa: Meciul Iubirii.

După conversația avută cu fostul partener, fata a ținut să se așeze lângă Denis în leagănul din curte. Cei doi au discutat despre situația tensionată din ea și Daniel, iar concurentul i-a dat câteva sfaturi.

„Îmi dau seama că trebuie să fiu fericită, nu să stau să plâng acum”, i-a zis concurenta.

Claudia, reproșuri la adresa Ralucăi după ce s-a apropiat de Denis la Mireasa: Meciul Iubirii

Discuția celor doi a fost întreruptă de Raluca, care a ținut să o mute pe Claudia de lângă Denis pentru a sta ea. La scurt timp de la gestul neașteptat, tânăra a așteptat momentul potrivit pentru a-i reproșa.

„Nu ți-am zis aseară, dar m-a deranjat. De ce faci chestiile astea dacă nu ești într-o relație cu el? Nu mă deranjează, poate să stea unde vrea el, dar nu-mi plac chestiile «Dă-te la o parte că stau eu lângă el»”, a spus Claudia.

„Voiam să stau lângă el”, i-a răspuns Raluca.

„Și când dansa cu Roxana te-ai băgat între ei. E nepoliticos! M-ai dat pe mine de pe leagăn de parcă e iubitul tău”, a mai adăugat fata.

„Eu mă țin după el?”, a întrebat Raluca surprinsă.

„N-ai bun simț! E urât!”, i-a mai reproșat Claudia.

„Tu acum ești geloasă!”, a evidențiat colega ei de competiție.

„Nu e vorba de gelozie, e vorba de bunul tău simț!”, a mai zis fosta iubită a lui Daniel.

„Eu am vrut să stau lângă el!”, a punctat Raluca.

„De ce te bagi dacă nu sunteți într-o relație. Să înțelegem și noi ce este între voi. Se vede că omul n-are nicio treabă cu tine”, i-a spus Claudia.

„Așa vedeți voi, eu simt altceva!”, a mai răspuns Raluca.

„Eu vreau să înțeleg o chestie. De ce face asta dacă nu sunteți împreună? Ți se pare ok? Dacă era iubita ta, eu înțelegeam. M-a deranjat având în vedere că nu e partenera ta”, i-a zis Claudia și lui Denis.

„Ai vorbit cu ea? I-am transmis de 1000 de ori chestiile astea!”, a punctat băiatul.

„Tu nu știi să iei atitudine!”, i-a reproșat și lui fata.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

