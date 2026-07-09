Mireasa, sezon 13. Denis și Mihai au făcut o farsă iubitelor lor! Ce reacție dură a avut Bianca și ce a făcut Daniela

Mihai și Denis s-au ținut de șotii și au pregătit o farsă neașteptată pentru iubitele lor! Descoperă cum au reacționat Bianca și Daniela, dar și ce a urmat.

Denis și Mihai au avut ideea de a pune la cale o farsă pentru iubitele lor, însă lucrurile nu au mers întocmai precum se așteptau cei doi. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au avut Bianca și Daniela, după ce au picat în plasa partenerilor lor, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Denis și Mihai au făcut o farsă iubitelor lor! Ce reacție dură a avut Bianca și ce a făcut Daniela, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Într-o seară, Denis și Mihai au avut inedita idee de a pune la cale o farsă pentru iubitele lor, Bianca și Daniela. Aceștia le-au făcut să iasă din casă și să creadă și, profitând de un moment de neatenție, le-au turnat ouă și făină în cap, iar camerele de supraveghere au surprins totul!

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Bianca s-a enervat destul de mult și a ripostat, criticându-și iubitul și mergând imediat să se spele și să își curețe extensiile de păr. Tânăra a spus că, din cauza lui Denis, e a treia zi consecutivă în care trebuie să se spele pe cap: „Știai ce stare am, chiar nu aveam chef să stau să spăl extensiile acuma și să mă spăl iar pe cap”.

Daniela, în schimb, a avut puterea de a se amuza și a încercat să vadă și partea comică a situației. Mihai a fost foarte atent cu ea și a luat-o în brațe ca să o ducă la baie.

Simona Gherghe a observat faptul că Daniela a reacționat destul de binie la farsă și a spus că același lucru nu s-ar fi întâmplat, poate, dacă era vorba despre Darius.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.