Mireasa, sezon 13. Sebastian și Alan, scandal de proporții cu acuzații dure! Ema a răbufnit și s-au dat cărțile pe față

Un scandal uriaș s-a iscat între Sebastian și Alan și s-a lăsat cu acuzații dure și critici, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Alan și Sebastian s-au certat și cei doi au ajuns să își arunce replici dure, acuzații fără perdea și reproșuri. Simona Gherghe a urmărit uluită cât de departe a ajuns scandalul dintre concurenți, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Sebastian și Alan, scandal de proporții cu acuzații dure! Ema a răbufnit și s-au dat cărțile pe față, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Un simplu dialog între Sebastian și Alan s-a transformat într-un scandal uriaș. Iubitul Amaliei l-a rugat pe partenerul Emei să mănânce în cealaltă bucătărie, că urmează Live-ul. Tânărul nu a ascultat, lucru ce l-a făcut pe Sebastian să se simtă ignorat și provocat. Amalia a încercat să îl calmeze.

„În capul meu eu am făcut curaj ca să fie curat acolo, că vine Live-ul”, a zis tânărul.

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Ema a vrut să discute cu Sebastian ulterior, dar acesta a refuzat: „Nu avem ce să vorbim, nu sunt supărat, nu am ce să vorbesc. Nu vreau să vorbesc acum, sunt concentrat aici”.

„Știu că și tu le ai pe ale tale, dar și eu le am pe ale mele și înțelegi și tu asta probabil. Era a treia oară când îi ziceai lui Alan și tot nu plecai. Te-am văzut și simțit, mi-ai întors spatele”, a încercat Ema să explice anumite.

„Mi-ai zis că sunt stresat, nu agitat. Și nu își avea rostul să îmi spui asta”, a explicat Sebastian.

Ulterior, o situație aparent banală s-a transformat într-un conflict de zile mari. Alan s-a enervat, Sebastian s-a enervat, iubitele lor au intervenit să încerce să calmeze spiritele, dar nu au reușit.

În platoul emisiunii, în Live, Simona Gherghe a evidențiat faptul că prietenia lor pare să se strice.

„Mi se pare motive, pot să înțeleg. Am încercat să comunic”, a zis Ema.

„Cei care caută motive sunteți chiar voi. Alan, ți se pare că am folosit un ton care să deranjeze? În condițiile în care eu fac curat am pretenția să se păstreze acea curățenie. Am atras atenția într-un mod frumos”, a explicat Sebastian, care a spus că acesta a încercat „să arunge mingea la el, să pară că e vina lui”.

În platou au ieșit scântei și cei patru concurenți și-au aruncat replici dure, fără pic de reținere.

„Cine a spus ce a spus despre voi chiar a avut dreptate”, a zis Sebastian.

„Mi se pare ireal că vii acum, după șase luni, să arunci pisica în curtea noastră”, a spus Ema.

Măștile au căzut și au ieșit astfel la iveală tensiuni uriașe, ce au fost ascunse până în prezent.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.