Horoscopul lunii august 2026. Mulți nativi se regăsesc în vise mai vechi

Sezonul Leului aceste aproape și astrele au pregătit un horoscop magic pentru ultima lună de vară din acest an.

În August este sezonul eclipsei, așa că pregătește-te să fii dramatic, să-ți înșeli așteptările și să te schimbi așa cum bate vântul.

Horoscopul lunii august 2026

Eclipsa Totală de Soare și Luna Nouă în Leu de pe 12 august 2026 pune accentul pe performanță și pe spiritul artistic. Jupiter s-a așezat acum în Leu, ceea ce înseamnă că nativii vor fi puțin mai curajoși ca altă dată.

Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.

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Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Relațiile pun stăpânire pe tine începând cu 7 august. Multe întâlniri romantici, bucurii și inspirație în sezonul Leului. Cu toate acestea, observă cum se schimbă starea ta de spirit și ce anume te lasă de fapt într-o balanță pe termen lung.

Din 12 august vrei să petreci mai mult timp cu familia, să rămâi pe plan domestic, iar până la finalul lunii să încerci o schimbare de perspectivă la locul de muncă.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

În cazul tău, accentul se pune pe familie, rădăcini și spații pe care le poți opera foarte ușor. Luna August vine cu focus pe lucrurile care îți sunt cu adevărat necesare. Vrei să pășești într-o formă de autoritate la care nu ai avut acces până în prezent.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ideile importante și finanțele se vor bate cap în cap începând cu 9 august 2026. Vei avea șansa să înveți, să te conectezi și să ajungi ceea ce trebuia în cele din urmă. Din 25 august, subiectul familiei este unul extrem de important.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Această lună vine cu momente pivotale în viața ta privată, iar planurile pe termen lung ajung să te obosească. Pregătește-te să revii cu forțe noi la locul de muncă, acolo unde potențialul tău poate fi observat la adevărata sa valoare.

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Leu: 23 iulie – 22 august

Ești starul acestei luni, iar toții ochii sunt îndreptați asupra ta. Cu toate acestea, tu doar îți dorești să stai alături de oamenii dragi și să te bucuri de lucrurile mărunte. Ai atât de multe de învățat în această perioadă, atât la locul de muncă, dar și în plan personal. Finanțele te presează să rămâi cu picioarele pe pământ, arată acest site.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Viața ta se va schimba într-un fel la care nu te așteptai deloc. Ai încredere că lucrurile la locul de muncă se vor schimba fără doar și poate. Ai răbdare și acceptă răspunsurile care ți se oferă fără să fii defensiv. Activitatea socială te găsește în diferite etape ale vieții, nu te speria.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Te înscrii în diferite cluburi, comunități și ești motivată să înveți lucruri noi. Conectează-te cu acele persoane care te inspiră cu adevărat. August aduce pentru tine o perioadă de reflecție și ești înclinată să te joci mai mult decât până acum.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Deși este un moment bun pentru cariera ta, te gândești tot mai des să-ți redefinești scopul pe termen lung. Vezi cum funcționează lucrurile în plan personal și dacă nu ai nimic de rezolvat foarte urgent, îndreaptă-ți atenția asupra situațiilor de la birou.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

August este pentru tine o lună extrem de creativă și aventuroasă. Vrei să pornești pe drumuri neexplorate, să-ți deschizi orizontul așa cum nu ai mai făcut-o până acum. Poate călătorești undeva departe, dar tot în scopul muncii și al educației. Ești mult mai vizibilă, atât pe plan personal cât și profesional.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Timpul și energia ta sunt cele mai prețioase, așa că ai grijă cui i le oferi. Astrele te invită să stai aproape de oamenii care îți fac bine, să împărtășești planuri de viitor și să oferi un spațiu sigur de conectare.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Felul în care te exprimi, în care comunici și în care te prezinți cu problemele tale îi deranjează uneori pe cei din jur. Un parteneriat clar, dacă este pus pe hârtie, îți va fi mult mai simplu de observat. Dacă nu ți-ai făcut niciun plan pentru perioada următoare, poate ar trebui să pleci într-o vacanță.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ești foarte concentrată asupra locului de muncă și a felului în care te prezinți în societate. Anumite schimbări te ajută pe termen lung, dar este indicat să vezi și prezentul pentru a putea face planuri mai departe. Relațiile de cuplu ajung să fie focusul tău începând cu 23 august 2026.