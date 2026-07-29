Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 29 iulie 2026. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut „opere” de artă într-un parc

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut adevărate „opere” de artă într-un parc de distracții pentru copii! Ce detalii au ieșit la iveală, în ediția din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

În ediția 6 din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, vedele au făcut show într-un parc de distracții. Vezi cum s-a descurcat Liviu Vârciu la picat și ce „opere” a făcut alături de Andrei Ștefănescu.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut adevărate „opere” de artă într-un parc de distracții. Ce s-a aflat, în ediția din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

După ce s-au întrecut la construit castele din mici piese sau la cules rapane, concurenții au avut parte de o nouă misiune complet neașteptată, pregătită de Nea Marin. De data aceasta, gazda emisiujnii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere i-a dus pe Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Iulia Albu și Mariat Capet la un parc de distracții inspirat din fascinanta lume a basmelor. Odată ajunși la locul destinat copiilor, proprietarii au anunțat care sunt sarcinile ce urmează a fi făcute.

Unii trebuie realizeze un turn pentru un dragon, alții trebuie să vopsească ciuperci decorative.

„Iulia și cu Capet trebuie să construiască o cușcă pentru dragon”, a anunțat Nea Marin.

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„Logica ar fi dictat ca Andrei și cu Liviu să construiască un turn și noi să vopsim niște ciuperci, dar bineînțeles că mintea bolnavă a lui Nea Marin funcționează pe cei nebănuite să îi lase pe ăștia doi, cu nervii întinși la maximum, să vopsească niște ciuperci. Se vor enerva cu siguranță mai tare”, a zis Iulia Albu.

„Eu nu am pictat în viața mea, pe mine mă deranjează soția mea când doar îmi spune că ea e din neam de pictori. Doar când îmi spune să luăm niște acuarele pentru asta mică, poate ar vrea să picteze, deja mă apucă nervii. Eu nu glumesc”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Liviu Vârciu.

„Sunteți inconștienți să ne dați nouă asta”, a mai spus și Andrei Ștefănescu.

După ce și-au făcut curaj, cei doi au pus mâna pe culori și s-au apucat de treabă, semn că inspirația i-a lovit.

„Sunt mândru când văd că Liviu și Andrei fac treabă. Dar ei nu vor, ei se pun contra cu mine”, a fost de părere Nea Marin.

Pensulă după pensulă, cei doi chiar și-au dat interesul să iasă bine, ba chiar au acordat o atenție sporită la detalii.

„E incredibil cât de relaxant e, am uitat de orice oboseală. Nu am simțit nimic. A fost minunat, a fost genial”, au zis Liviu și Andrei, care și-au intrat foarte bine în rolul de artiști.

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