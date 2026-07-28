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Gabriela Cristea a răbufnit după valul de critici. Ce le-a transmis celor care au atacat-o pentru imaginile în costum de baie

Gabriela Cristea a răspuns criticilor primite după ce s-a fotografiat în costum de baie. Vedeta spune că nu își va mai cere scuze pentru felul în care arată și îi încurajează pe oameni să își accepte propriul corp.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 15:34 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 15:36
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Gabriela Cristea a răbufnit după valul de critici. Ce le-a transmis celor care au atacat-o pentru imaginile în costum de baie | Antena 1
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Gabriela Cristea a reacționat ferm în mediul online după ce a fost criticată pentru fotografiile în costum de baie publicate din vacanță. Vedeta a transmis un mesaj sincer urmăritorilor și a subliniat că nu mai este dispusă să își ceară scuze pentru felul în care arată sau pentru faptul că alege să se bucure de viață fără să țină cont de standardele impuse de alții.

Gabriela Cristea a răbufnit după valul de critici

În ultimele zile, fosta prezentatoare TV s-a aflat în centrul atenției după ce a publicat mai multe imagini în costum de baie pe rețelele de socializare. Deși numeroși fani au apreciat naturalețea și sinceritatea sa, au existat și persoane care au criticat-o pentru aspectul fizic, făcând comentarii legate de vârstă și de siluetă.

Gabriela Cristea nu a lăsat însă aceste remarci fără răspuns. Vedeta a publicat un mesaj amplu în care a explicat că refuză să se mai ascundă și să își ceară scuze pentru propriul corp. Ea a mărturisit că mersul la plajă și vacanțele îi aduc bucurie, iar nimeni nu ar trebui să fie judecat pentru felul în care arată atunci când alege să se bucure de aceste momente.

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Fosta prezentatoare de televiziune a transmis că fiecare persoană are dreptul să poarte ceea ce își dorește, indiferent de vârstă sau de mărimea hainelor. În opinia sa, presiunea de a corespunde unor standarde nerealiste îi afectează pe mulți oameni și nu ar trebui să le răpească încrederea în sine.

Ce le-a transmis celor care au atacat-o pentru imaginile în costum de baie

„Dacă trupul meu vă deranjează, problema nu este trupul meu, este ideea că eu refuz să-mi mai cer scuze pentru el. În ultimele zile am primit zeci de mesaje în care mi s-a spus că nu am voie să port costum de baie, că nu sunt suficient de slabă, că nu arăt «țiplă», că o femeie de vârsta mea ar trebui să se ascundă. Și m-am întrebat ceva… Cine a hotărât că plaja este doar pentru oamenii perfecți? Marea nu este un podium de modă, soarele nu alege pe cine încălzește în funcție de mărimea hainelor, iar bucuria de a simți nisipul sub picioare sau apa mării pe piele nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat celor cu abdomen plat. Da, am slăbit mult. Da, încă mai am imperfecțiuni și probabil voi mai avea, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi ascund corpul sau să-mi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva. Să ai grijă de sănătatea ta este un lucru, să trăiești cu rușinea propriului corp este cu totul altceva”, a transmis Gabriela Cristea, potrivit Viva.

Mesajul vedetei a fost apreciat de numeroși urmăritori, care au felicitat-o pentru sinceritate și pentru curajul de a vorbi deschis despre acceptarea propriului corp. Mulți dintre aceștia au încurajat-o să ignore comentariile răutăcioase și să continue să fie autentică în mediul online.

Gabriela Cristea a vorbit în repetate rânduri despre transformarea sa fizică și despre schimbările pe care le-a făcut în stilul de viață. Vedeta a explicat că procesul de slăbire a avut ca principal obiectiv starea de bine și sănătatea, nu atingerea unui ideal estetic impus de societate.

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Prin mesajul publicat acum, fosta prezentatoare TV a transmis un îndemn tuturor celor care se confruntă cu nesiguranțe legate de aspectul fizic: să nu își amâne bucuriile și să nu lase comentariile negative să le influențeze încrederea în sine. Reacția sa a generat numeroase dezbateri în mediul online despre presiunea standardelor de frumusețe și despre importanța acceptării propriului corp.

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