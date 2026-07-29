Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că „au abandonat-o” în stradă

După ce Roxana i-a criticat pe Claudia și Daniel că nu au luat-o și pe ea cu mașina în drumul spre hotel, aceștia au venit cu partea lor de poveste, în episodul 6 de Mireasa.Confesiuni.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Claudia și Daniel au spus că nu au putut să o ia și pe Roxana în mașina băiatului după Finala Mireasa deoarece nu ar fi încăput din cauza bagajelor. Daniel a vorbit la Mireasa:Confesiuni despre brățara pe care stătea scris: „cei mai buni prieteni” pe care Claudia i-a oferit-o Roxanei.

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Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că nu au luat-o și pe ea cu mașina după Finala Mireasa și că „au abondonat-o în stradă”

„Nu am mai avut loc pentru că mașina era full de bagaje. Eu cred că ele vor ține legătura afară. Mi-a plăcut gestul Claudiei, i-a dat o brățărică cu best friends”, a spus Daniel

„N-am făcut-o cu răutate, inclusiv eu nu am avut loc în față. Chiar nu avea unde să intre. Noi chiar am vrut să o luăm, chiar am vorbit pe drum de chestia asta și am zis că am lăsat-o acolo singură.

Roxana a fost foarte supărată după episodul trăit după Finală.

„Sincer, o să fiu foarte realistă în legătură cu subiectul legat de prietenie. Eu nu voi băga mâna în foc pentru nimeni. E adevărat, eu pe parcursul acestei emisiuni eu am îndrăgit anumite fete care cumva mi-au și scris în afara casei, mi-au lăsat mesaje pe rețelele de socializare, au încercat să ia legătura cu mine, dar eu am văzut și aseară niște chestii care m-au deranjat la Claudia, dacă vreți și îmi permiteți, și la Daniel. Am aflat că producția a decis ca Daniel să mă ducă la hotel, unde eram cazată, și m-a refuzat pentru că nu mai avea loc de mine și de bagajele mele în mașina lui. Mi-a zis că o iau numai pe Claudia și că pleacă numai cu Claudia. Acest lucru nu m-a deranjat, Claudia nici nu s-a gândit la mine că nu am cu ce să ajung la hotel. L-a luat pe Daniel de mână și a plecat. Noroc de un domn de la producție care a văzut în ce situație mă aflu și m-a dus el unde trebuia să ajung. Dar m-au lăsat ambii acolo, în întuneric, pe o stradă pustie!

Eu cred că atunci când ești un prieten cu adevărat sari în ajutorul celuilalt și, dacă vrei să ajuți cu adevărat, faci eforturi să găsim o soluție, nu mă abandonezi pe trotuar! Chiar m-am supărat și sincer nu a interesat-o pe Claudia cum mă descurc. Am deschis ochii mai bine despre cine îmi sunt cu adevărat prietenii”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Roxana, în episodul 4 din Mireasa: Confesiuni, sezon 9.

În cadrul aceluiași material video, concurenta a vorbit mai multe despre prietenia ei cu Claudia: „Claudia este o fire foarte schimbătoare, îți spune foarte multe vorbe, dar ea dovedește altceva prin gesturi. Sau poate nu știe definiția unui prieten cu adevărat. Să ne ajutăm reciproc, să fim la bine și la greu alături. Nici la revedere nu mi-a zis aseară”, a mai completat tânăra, care a oferit și alte detalii despre cele întâmplate între ea și Claudia.

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