Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că „au abandonat-o” în stradă

Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că „au abandonat-o” în stradă

După ce Roxana i-a criticat pe Claudia și Daniel că nu au luat-o și pe ea cu mașina în drumul spre hotel, aceștia au venit cu partea lor de poveste, în episodul 6 de Mireasa.Confesiuni. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 11:50 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 11:57
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Claudia și Daniel au spus că nu au putut să o ia și pe Roxana în mașina băiatului după Finala Mireasa deoarece nu ar fi încăput din cauza bagajelor. Daniel a vorbit la Mireasa:Confesiuni despre brățara pe care stătea scris: „cei mai buni prieteni” pe care Claudia i-a oferit-o Roxanei.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat cei doi

Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că nu au luat-o și pe ea cu mașina după Finala Mireasa și că „au abondonat-o în stradă”

„Nu am mai avut loc pentru că mașina era full de bagaje. Eu cred că ele vor ține legătura afară. Mi-a plăcut gestul Claudiei, i-a dat o brățărică cu best friends”, a spus Daniel

„N-am făcut-o cu răutate, inclusiv eu nu am avut loc în față. Chiar nu avea unde să intre. Noi chiar am vrut să o luăm, chiar am vorbit pe drum de chestia asta și am zis că am lăsat-o acolo singură.

Roxana a fost foarte supărată după episodul trăit după Finală.

„Sincer, o să fiu foarte realistă în legătură cu subiectul legat de prietenie. Eu nu voi băga mâna în foc pentru nimeni. E adevărat, eu pe parcursul acestei emisiuni eu am îndrăgit anumite fete care cumva mi-au și scris în afara casei, mi-au lăsat mesaje pe rețelele de socializare, au încercat să ia legătura cu mine, dar eu am văzut și aseară niște chestii care m-au deranjat la Claudia, dacă vreți și îmi permiteți, și la Daniel. Am aflat că producția a decis ca Daniel să mă ducă la hotel, unde eram cazată, și m-a refuzat pentru că nu mai avea loc de mine și de bagajele mele în mașina lui. Mi-a zis că o iau numai pe Claudia și că pleacă numai cu Claudia. Acest lucru nu m-a deranjat, Claudia nici nu s-a gândit la mine că nu am cu ce să ajung la hotel. L-a luat pe Daniel de mână și a plecat. Noroc de un domn de la producție care a văzut în ce situație mă aflu și m-a dus el unde trebuia să ajung. Dar m-au lăsat ambii acolo, în întuneric, pe o stradă pustie!

Eu cred că atunci când ești un prieten cu adevărat sari în ajutorul celuilalt și, dacă vrei să ajuți cu adevărat, faci eforturi să găsim o soluție, nu mă abandonezi pe trotuar! Chiar m-am supărat și sincer nu a interesat-o pe Claudia cum mă descurc. Am deschis ochii mai bine despre cine îmi sunt cu adevărat prietenii”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Roxana, în episodul 4 din Mireasa: Confesiuni, sezon 9.

În cadrul aceluiași material video, concurenta a vorbit mai multe despre prietenia ei cu Claudia: „Claudia este o fire foarte schimbătoare, îți spune foarte multe vorbe, dar ea dovedește altceva prin gesturi. Sau poate nu știe definiția unui prieten cu adevărat. Să ne ajutăm reciproc, să fim la bine și la greu alături. Nici la revedere nu mi-a zis aseară”, a mai completat tânăra, care a oferit și alte detalii despre cele întâmplate între ea și Claudia.

colaj cu Roxana, Daniel și Claudia

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Giulia și Alexandru și-au ales deja nașii pentru cununia religioasă: „Îi cunoașteți!”

Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat cei do...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila
Antena 3 Flăcări uriașe pe una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia. Au fost ordonate evacuări Flăcări uriașe pe una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia. Au fost ordonate evacuări
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat cei doi
Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Darius, detalii neștiute despre trecutul scandalos al Danielei! Ce a ieșit la iveală
Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Darius, detalii neștiute despre trecutul scandalos al Danielei! Ce a ieșit la iveală
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x