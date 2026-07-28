Ramona Olaru i-a transmis un mesaj special lui Aris Eram de ziua lui. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat o fotografie păstrată timp de doi ani și o urare care a atras atenția fanilor.

Surpriză la miezul nopții pentru Aris Eram de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis Ramona Olaru sărbătoritului | Antena 1

Ramona Olaru și Aris Eram au atras toate privirile în mediul online după un schimb de mesaje care i-a emoționat pe fani. Tânărul a împlinit 23 de ani, iar colega sa de la „Neatza cu Răzvan și Dani” i-a transmis o urare specială, însoțită de o fotografie pe care o păstrase timp de doi ani.

Surpriză la miezul nopții pentru Aris Eram de ziua lui de naștere

Ziua de naștere a lui Aris Eram a fost marcată de numeroase mesaje de felicitare din partea apropiaților, însă unul dintre cele mai apreciate a fost cel publicat de Ramona Olaru. Cei doi au legat o frumoasă relație de prietenie în perioada în care au colaborat în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar de atunci au rămas în relații foarte bune.

Ramona a ales să-i facă o surpriză chiar în ziua în care Aris a împlinit 23 de ani. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată într-un moment relaxat și amuzant, imagine pe care, după cum chiar ea a mărturisit, o păstrase timp de doi ani special pentru această ocazie.

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Alături de fotografie, prezentatoarea TV a scris un mesaj scurt, dar plin de afecțiune, care a atras imediat atenția urmăritorilor.

„La mulți ani, Aris. De doi ani aștept să pun poza asta. I luve iu”, a scris Ramona Olaru în mediul online.

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Mesajul, scris în stilul caracteristic al vedetei, a stârnit zeci de reacții și comentarii din partea fanilor, care au apreciat relația apropiată dintre cei doi. Deși între Ramona și Aris există o diferență de vârstă, acest lucru nu a reprezentat niciodată un obstacol în calea prieteniei lor. Dimpotrivă, cei doi au demonstrat în repetate rânduri că se înțeleg foarte bine și că păstrează legătura chiar și în afara platoului de televiziune.

Ce i-a transmis Ramona Olaru sărbătoritului

Aris Eram, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, s-a făcut remarcat în ultimii ani prin aparițiile sale în televiziune și în mediul online. Carismatic și mereu cu zâmbetul pe buze, acesta a reușit să își construiască propria comunitate de urmăritori, iar aniversarea sa a fost un nou prilej pentru cei dragi să îi transmită gânduri bune.

La rândul ei, Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cunoscută pentru energia și umorul său, vedeta își surprinde adesea fanii cu momente amuzante și imagini din culisele emisiunii, dar și cu postări care reflectă relațiile apropiate pe care le are cu colegii.

Fotografia publicată cu ocazia aniversării lui Aris a fost primită cu entuziasm de internauți, mulți dintre ei remarcând naturalețea și chimia dintre cei doi prieteni. Mesajul Ramonei a demonstrat încă o dată că, dincolo de colaborările profesionale, între vedetele de la „Neatza” se leagă adesea prietenii autentice, care rezistă în timp.

Aniversarea lui Aris Eram a fost, astfel, nu doar un motiv de sărbătoare, ci și ocazia perfectă pentru Ramona Olaru să împărtășească cu urmăritorii un moment pe care îl păstrase în arhivă timp de doi ani și pe care l-a considerat potrivit pentru această zi specială.