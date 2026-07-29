Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în parcul de distracții
Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. După ce s-au întrecut la construit castele din mici piese sau la cules rapane, concurenții au avut parte de o nouă misiune complet neașteptată, pregătită de Nea Marin. De data aceasta, gazda emisiunii i-a dus pe Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Iulia Albu și Mariat Capet la un parc de distracții inspirat din fascinanta lume a basmelor. Odată ajunși la locul destinat copiilor, proprietarii au anunțat care sunt sarcinile ce urmează a fi făcute.
Miercuri, 29.07.2026, 22:00