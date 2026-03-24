Mireasa, sezon 13. Dezvăluiri sumbre din trecutul lui Darius. Ce mesaj a primit de la sora vitregă

În emisia de pe 24 martie 2026 de Mireasa au fost difuzate imagini cu Darius citind un mesaj de la sora vitregă, cu care nu a ținut legătura. În acest context au fost aduse la lumină dezvăluiri grele din trecutul băiatului.

La un moment dat, Darius a căzut în patima substanțelor interzise. Mesajul primit de la sora vitregă i-a adus aminte iubitului Danielei despre acea perioadă.

Sora lui Darius și-a văzut fratele vitreg la TV și s-a gândit să-i transmită un mesaj de susținere. În cadrul mesajului, fata a vorbit despre dependența fratelui său vitreg.

Dezvăluiri sumbre din trecutul lui Darius. Ce mesaj a primit de la sora vitregă, care nu a ținut legătura cu el: „Te-am văzut întâmplător la TV...”

„Te-am văzut la televizor absolut întâmplător. Vreau să-ți spun că nu ești singur. Îmi pare rău că nu am avut șansa să creștem împreună. Am trecut și eu prin dependență la fel ca tine. [...] Mă gândesc mereu la tine”, a spus sora de tată a lui Darius, cu care băiatul nu ține legătura.

Darius a povestit că între 15 și 18 ani a consumat substanțe, dar s-a lăsat. Mesajul de la soră i-a amintit și de situațiile dificile trăite în copilărie din cauza tatălui natural.

„Când am fost adolescent am avut o problemă cu fumatul. Consider că tot ce am trăit în trecut și ce a făuct tata n-o să se poată uita niciodată. Nici nu-mi doresc chestia asta. El consuma mult alcool și îmi cerea mie bani, eu fiind copil”, a spus Darius.

Despre substanțele interzise, Darius a mai spus: „Nu aș mai face niciodată așa ceva. Plăcerea de moment, e doar de moment. Trebuie să te gândești și la viitor. Este o fericire artificială”.

Daniela a spus că e alături de iubitul ei, că nu o afectează cu nimic dezvăluirile și că îl susține și îl iubește așa cum e el astăzi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

