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Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela și doamna Cătălina, ceartă de proporții! Ce replici dure și-au aruncat cele două mame

În ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, doamna Mihaela și doamna Cătălina au devenit protagonistele unui scandal de proporții, iar camerele de filmat au surprins totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 14:02 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 15:03
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Situație complet neașteptată în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Tensiunile devin tot mai mari pe măsură ce marea finală se apropie și, de data aceasta, protagonistele unui scandal de proporții, cu replici dure, au fost chiar doamna Mihaela și doamna Cătălina. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul și ce au putut să își spună cele două.

Doamna Mihaela și doamna Cătălina, ceartă de proporții! Ce replici dure și-au aruncat cele două mame, în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Marea finală a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii are loc pe 17 iulie 2026 și se pare că tensiunile și emoțiile cresc de la o zi la alta, iar răbdarea celor din casă este pusă zilnic la încercare. După ce s-a stricat prietenia între nași și fini, adică între Amalia și Sebastian și Ema și Alan, iată că a venit și rândul mamelor să se certe.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Mama lui Mihai, anunț extrem de dureros pentru Daniela! Ce a transmis mama concurentului

Se pare că doamna Mihaela și doamna Cătălina și-au aruncat replici dure, acuzații și reproșuri, fără pic de reținere.

În ediția precedentă, doamna Mihaela a ajuns să se certe cu Giulia și Alexandru, după ce femeia a comentat pe seama lipsei curățeniei. Ulterior, doamna Cătălina a spus că o simplă discuție între mame a ajuns să fie subiect de ceartă între ea și concurenți.

„Te-ai inflamat cu mine și te-ai supărat, că tu ești mama săptămânii și că îți fac eu tot felul de observații. Ai insinuate tot felul de lucruri, eu nu mi-am permis niciodată să îți fac observație de nimic. De ce te-ai dus să te iei de copiii din casă?”, a zis doamna Cătălina.

„Păi cine m-a trimis să mă iau de ei? Mi se pare aberrant să exagerezi atâta”, a ripostat doamna Mihaela.

„Te rog să te respecți și să nu mă mai bârfești cu fetele”, a fost reacția dură a doamnei Mihaela.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu doamna catalina si doamna mihaela la mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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