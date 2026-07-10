Mireasa, sezon 13. Mama lui Mihai, anunț extrem de dureros pentru Daniela! Ce a transmis mama concurentului

În ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, mama lui Mihai a făcut un anunț dureros pentru Daniela.

Nu mai este o noutate faptul că Daniela și Mihai formează deja un cuplu de câteva săptămâni. Deși lucrurile par să meargă bine între ei, mama tânărului a decis să facă un anunț extrem de dureros pentru Daniela. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii.

Mama lui Mihai, anunț extrem de dureros pentru Daniela! Ce a transmis mama concurentului, la Mireasa: Capriciile iubirii

În ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu interacțiunile dintre Mihai și Daniela. Cei doi concurenți din sezonul 13 par îndrăgostiți, se tachinează, se joacă des și nu ratează ocazii să își arate sentimentele prin mici gesturi de afecțiune.

Tot în această ediție au fost difuzate imagini cu momentul în care cei doi au făcut curat, la scurt timp după farsa făcută de tânăr. Tânărul a tot încercat să o convingă să doarmă cu el, în ciuda farsei cu făină și ouă.

„Nici dacă fac toată ziua ce vrei tu?”, a încercat Mihai să o înduplece.

Sarcina de a șterge praful i-a dat multe bătăi de cap concurentului, care totuși a ales să își asculte iubita.

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În ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, cei doi au oferit detalii despre cuplul lor, despre ceea ce simt și despre ceea ce simt. Totuși, la un moment dat, mama tânărului a intrat în Live și a dat o veste tristă pentru Daniela: „Nu știu, nu pot să îmi formez o opinie acum. În momentul acesta nu sunt pregătită să o cunosc pe Daniela. Eu aștept să treacă timpul, Mihai nu mi-a prezentat fetele decât după ce au trecut câteva luni, așa că nu țin neapărat să o cunosc deocamdată. Când va veni moemntul o să și o cunosc. Repet, la momentul acesta eu nu sunt pregătită să pot să accept relația aceasta, da? Voi vedea în timp dacă o accept sau nu. Daniela nu trebuie să se supere Consider că este prea devreme să o cunosc, întâi să o cunoască Mihai (...). Nu consider că este fata potrivită pentru fiul meu”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.