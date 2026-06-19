Mireasa, sezon 13. Două fete intră în cursă de eliminare. Ce nominalizări s-au făcut

În gala Mireasa de pe 19 iunie 2026, Simona Gherghe le-a invitat pe fete și pe mame să nominalizeze o fată care să părăsească emisiunea.
Două fete intră în cursă de eliminare. Ce nominalizări s-au făcut
Iată ce nominalizări s-au făcut!
Claudia a nominalizat-o pe Daniela
Raluca a nominalizat-o pe Roxana
Roxana a nominalizat-o pe Raluca
Doamna Melinda a nominalizat-o pe Daniela
Bianca a nominalizat-o pe Raluca
Doamna Cătălina a nominalizat-o pe Raluca
Giulia a nominalizat-o pe Raluca
Ema a nominalizat-o pe Raluca
Amalia a nominalizat-o pe Raluca
Doamna Mihaela a nominalizat-o pe Raluca
Raluca este nominalizarea casei să părăsească emisiunea!
Raluca intră în cursă cu „moștenirea” Emiliei. Fosta concurentă a nominalizat-o pre Roxana, argumentând că se vede că nu se mai simte bine în casă!.
„Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, este întrebarea disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa, iar variantele de vot sunt Roxana și Raluca. Fanii Mireasa pot vota până vineri, 26 iunie.