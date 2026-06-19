Mireasa, sezon 13. Două fete intră în cursă de eliminare. Ce nominalizări s-au făcut

Fetele și mamele au nominalizat în gala de pe 19 iunie 2026 o concurentă care să părăsească emisiunea Mireasa!

În gala Mireasa de pe 19 iunie 2026, Simona Gherghe le-a invitat pe fete și pe mame să nominalizeze o fată care să părăsească emisiunea.

Două fete intră în cursă de eliminare. Ce nominalizări s-au făcut

Iată ce nominalizări s-au făcut!

Claudia a nominalizat-o pe Daniela

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Raluca a nominalizat-o pe Roxana

Roxana a nominalizat-o pe Raluca

Doamna Melinda a nominalizat-o pe Daniela

Bianca a nominalizat-o pe Raluca

Doamna Cătălina a nominalizat-o pe Raluca

Giulia a nominalizat-o pe Raluca

Ema a nominalizat-o pe Raluca

Amalia a nominalizat-o pe Raluca

Doamna Mihaela a nominalizat-o pe Raluca

Raluca este nominalizarea casei să părăsească emisiunea!

Raluca intră în cursă cu „moștenirea” Emiliei. Fosta concurentă a nominalizat-o pre Roxana, argumentând că se vede că nu se mai simte bine în casă!.

„Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, este întrebarea disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa, iar variantele de vot sunt Roxana și Raluca. Fanii Mireasa pot vota până vineri, 26 iunie.