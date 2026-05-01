Mireasa, sezon 13. După ce s-au despărțit de parteneri, Claudia și Daniela au trecut la acuzații dure la adresa altor cupluri

După ce au pus punct relațiilor în care se aflau, Claudia și Daniela au făcut acuzații neașteptate la adresa altor cupluri din emisiune.

A fost o săptămână extrem de dificilă în casa Mireasa, căci două cupluri s-au despărțit, la două și respectiv trei luni distanță de la formare. Supărate, Claudia și Daniela au trecut chiar la „atacuri” și acuzații dure la adresa altor cupluri din competiție. Descoperă în rândurile de mai jos ce au discutat cele două și ce detalii au ieșit la iveală.

După ce s-au despărțit de parteneri, Claudia și Daniela au trecut la acuzații dure la adresa altor cupluri, în ediția din 1 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 1 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a fost prezentat un material în care telespectatorii au putut descoperi ce discuții complet neașteptate au purtat Claudia și Daniela, la foarte scurt timp după ce s-au despărțit de partenerii lor.

Extrem de supărate de numeroasele critici pe care le-au primit de-a lungul timpului, atât de la partenerii de cuplu, cât și de la alții din competiție, cele două au răbufnit și nu au mai ținut cont de nimic atunci când au început să aducă tot felul de acuzații la adresa altor cupluri din competiție.

„Eu tind să cred că aici mulți au probleme, dar nu și le arată. Văd atâta ipocrizie! Mi se urcă sângele la cap”, a spus Claudia.

„Poate ne exteriorizăm noi prea mult, Claudia, și ar trebui să fim mai rezervate”, a zis în mod ironic Daniela.

„Nu e vorba de asta, e vorba că mulți nu vorbesc că e prea bine în casa Mireasa și nu vor să fie puși la eliminare, asta e. Le e frică să plece acasă și nu verbalizează prea multe lucruri. Ei vor verbaliza în ultima săptămâni, toată lumea va verbaliza atunci. Așa o să fie, fix atunci să vezi prieteniile întruchipate, la casa Mireasa”, a mai spus Claudia.

„Cei mai buni oameni sunt aici în casa Mireasa (...). Noi, femeile, suntem personajele negative. Unele! Că unele sunt perfecte”, a completat Daniela, care a avut reacții ironice la adresa cuplurilor și a atitudinii unora dintre concurenți.

Replicile acide au fost lansate și la adresa doamnei Mihaela, iar camerele de filmat au surprins totul.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

