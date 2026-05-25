Rezultate Loto, 24 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Joi, 28 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 24 mai 2026, Loteria Romana a acordat 30.080 castiguri in valoare totala de peste 2,52 de milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 24 mai 2026. Ce a anunțat Loteria Română pentru tragerile de joi

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 103.892,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Deva.

Rezultate Loto la Noroc, azi, 24 mai 2026: 5 8 4 1 1 8 7

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 24 mai 2026:

Rezultate Loto la Joker, 24 mai 2026: 36, 37, 22, 28, 10 +11

Rezultate Loto la Noroc Plus, 24 mai 2026: 3 6 4 4 3 3

Rezultate la Loto 5 din 40, 24 mai 2026: 16, 39, 32, 23, 26, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, 24 mai 2026: 6 0 7 8 9 7

Rezultate la Loto 6 din 49, 24 mai 2026: 15, 17, 1 , 23, 21, 3

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,09 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,32 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 26,76 milioane de lei (peste 5,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,97 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,27 milioane de lei (peste 433.600 de euro). La categoria a II-a si la categoria a III-a se inregistreaza, la fiecare categorie in parte, peste 52.900 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 160.800 de lei (peste 30.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 666.400 de lei (peste 126.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 240.800 de lei (peste 45.800 de euro).