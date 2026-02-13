Mireasa, sezon 13. Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relație”

Antena Căutare
Conform tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Ema a fost invitată să numească 3 băieți care i-au atras atenția. Băieții au fost și ei invitați, în emisia de pe 12 februarie 2026, să-i dea note fetei. 

Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 11:51

Ema (Ghiulgian Emilia Adin) este noua concurentă a sezonului 13 Mireasa. Tânăra a participat la prima sa emisie de Mireasa, Capriciile Iubirii. Sub paza cățelușei Maysia, Ema a mers către canapeaua invitaților pentru a-i privi mai bine pe băieți. Invitată să-i numească pe băieții care i-au atras atenția din punct de vedere fizic, fata a enumerat: Alexandru, Darius, Sebastian.

„Nu am venit pentru nimeni anume. Cel care mi-a atras atenția este Alexandru, dar nu mi-aș permite să intervin într-o relație. Alexandru ar fi în top, Darius și Sebastian”, a spus Ema.

Băieții i-au dat note Emei. Doi dintre băieții din topul ei i-au dat 9.

George - 7

Alan - 8

Dorian - 7

Sebastian - 9

Adi - 8,5

Marian - 8

Darius - 9

Alexandru - 5

Daniel - 7

„Sunt ok. Accept orice părere”, a spus Ema.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu Ema
Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Comentarii

