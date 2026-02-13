Mireasa, sezon 13. Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relație”

Conform tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Ema a fost invitată să numească 3 băieți care i-au atras atenția. Băieții au fost și ei invitați, în emisia de pe 12 februarie 2026, să-i dea note fetei.

Ema (Ghiulgian Emilia Adin) este noua concurentă a sezonului 13 Mireasa. Tânăra a participat la prima sa emisie de Mireasa, Capriciile Iubirii. Sub paza cățelușei Maysia, Ema a mers către canapeaua invitaților pentru a-i privi mai bine pe băieți. Invitată să-i numească pe băieții care i-au atras atenția din punct de vedere fizic, fata a enumerat: Alexandru, Darius, Sebastian.

Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relație, dar...”. Pe cine a nominalizat noua concurentă

„Nu am venit pentru nimeni anume. Cel care mi-a atras atenția este Alexandru, dar nu mi-aș permite să intervin într-o relație. Alexandru ar fi în top, Darius și Sebastian”, a spus Ema.

Băieții i-au dat note Emei. Doi dintre băieții din topul ei i-au dat 9.

George - 7

Alan - 8

Dorian - 7

Sebastian - 9

Adi - 8,5

Marian - 8

Darius - 9

Alexandru - 5

Daniel - 7

„Sunt ok. Accept orice părere”, a spus Ema.

