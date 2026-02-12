Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept”

Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept”

În emisia live de Mireasa de ăe 12 februarie 2026, Roxana a auziit-o pe Paula vorbind despre ea și Sebastian.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 14:26 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 14:39

Paula a petrecut puțin timp în preajma lui Sebastian, când l-a invitat să-i ofere un ser pentru față. Roxana i-a atras atenția băitului cu care este într-o cunoaștere că Paula îi caută atenția. Vorbind despre Sebastian, Paula a precizat că încă îl place și că l-ar primi dacă el s-ar reîndrepta spre ea

Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept”. Cum a reacționat băiatul în direct la Mireasa, după ce a auzit aceste cuvinte

Roxana a avut o conversație cu Sebastian:

Roxana: Ea o să-și facă filme că tu mai vrei ceva cu ea. Nu vezi că te caută la fiecare chestie? Ea insistă să se apropie de tine! Tu trebuie să o ții cumva la distanță. Sunt într-o situație foarte penibilă.

Sebastian: Nu pot decât să-ți spun că eu nu am de gând nimic cu Paula, că ar trebui să ai încredere în tine și în noi. Poți să-i spui că gesturile ei le privești ca pe niște atacuri, într-un mod frumos. Nu vreau să văd conflicte de genul ăsta. Nu trebuie să vă ciondăniți pe mine!

Citește și: Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine”

La testimoniale, Paula a avut un comentariu controversat.

Paula: E adevărat că mi-a plăcut de Sebastian, dar Roxana exagerează cu geloziile nefondate. M-am gândit că ar putea întrerupe cunoașterea cu Roxana. Dacă vrea să se îndrepte spre mine, eu îl aștept.

„Nu-ți acordă nimeni atenție, priviri, am făcut-o din politețe. Nu voi mai face asta dacă nu le interpretezi ca pe niște semnale. Eu cu toate fetele am un comportament respectuos”, a reacționat Sebastian în emisia live de Mireasa.

„Eu sunt un pic supărată că a continuat să discute cu ea”, a spus Roxana.

„Poate sufletul tău o vrea pe Roxana, dar ochii tăi spun altceva”, a spus doamna Cătălina, iar Sebastian a contrazis-o vehement.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian...
Înapoi la Homepage
AS.ro Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Observatornews.ro Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Antena 3 O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față...
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două luni de la Finală
Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor Jurnalul
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x