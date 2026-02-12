Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept”

În emisia live de Mireasa de ăe 12 februarie 2026, Roxana a auziit-o pe Paula vorbind despre ea și Sebastian.

Paula a petrecut puțin timp în preajma lui Sebastian, când l-a invitat să-i ofere un ser pentru față. Roxana i-a atras atenția băitului cu care este într-o cunoaștere că Paula îi caută atenția. Vorbind despre Sebastian, Paula a precizat că încă îl place și că l-ar primi dacă el s-ar reîndrepta spre ea

Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept”. Cum a reacționat băiatul în direct la Mireasa, după ce a auzit aceste cuvinte

Roxana a avut o conversație cu Sebastian:

Roxana: Ea o să-și facă filme că tu mai vrei ceva cu ea. Nu vezi că te caută la fiecare chestie? Ea insistă să se apropie de tine! Tu trebuie să o ții cumva la distanță. Sunt într-o situație foarte penibilă.

Sebastian: Nu pot decât să-ți spun că eu nu am de gând nimic cu Paula, că ar trebui să ai încredere în tine și în noi. Poți să-i spui că gesturile ei le privești ca pe niște atacuri, într-un mod frumos. Nu vreau să văd conflicte de genul ăsta. Nu trebuie să vă ciondăniți pe mine!

La testimoniale, Paula a avut un comentariu controversat.

Paula: E adevărat că mi-a plăcut de Sebastian, dar Roxana exagerează cu geloziile nefondate. M-am gândit că ar putea întrerupe cunoașterea cu Roxana. Dacă vrea să se îndrepte spre mine, eu îl aștept.

„Nu-ți acordă nimeni atenție, priviri, am făcut-o din politețe. Nu voi mai face asta dacă nu le interpretezi ca pe niște semnale. Eu cu toate fetele am un comportament respectuos”, a reacționat Sebastian în emisia live de Mireasa.

„Eu sunt un pic supărată că a continuat să discute cu ea”, a spus Roxana.

„Poate sufletul tău o vrea pe Roxana, dar ochii tăi spun altceva”, a spus doamna Cătălina, iar Sebastian a contrazis-o vehement.

