Mireasa, sezon 13. Cine este Ema, noua concurentă. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa

Ema, noua concurentă a sezonului 13 Mireasa, a intrat în competiție în emisia de pe 12 februarie 2026, însoțită de cățelușa ei.

Ema are 26 de ani, este născută în Tulcea dar locuiește în Bistrița, timp de 18 ani a fost sportivă de performanță (handbal). A renunțat la sport și s-a axat pe domeniul beauty, având propriul salon de manichiură și pedichiură.

„Am jucat 6 ani handbal la Roman și în 2025 am încheiat cariera, am vrut să merg acasă pentru dragoste. În perioada de contract la Roman am avut o relație la distanță și mergeam în weekend la Bistrița, timp de 6 ani de zile. Când am venit acasă s-a rupt povestea, aveam rochia de mireasă cumpărată, dar a fost infidel”, a povestit noua concurentă a sezonului 13 Mireasa.

Ema a venit în casa Mireasa alături de Maysia, cățelușa ei: „Nu am avut unde să o las, nu vreau să deranjez, ea doarme cât dorm eu, stă lângă mine!”, a spus Ema, după ce au existat mai multe comentarii de nemulțumire referitoare la prezența în emisiune a prietenei blănoase. Cățelușa sforăie, dar Ema a venit cu dopuri de urechi.

