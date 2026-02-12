Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Cine este Ema, noua concurentă. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa

Mireasa, sezon 13. Cine este Ema, noua concurentă. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa

Ema, noua concurentă a sezonului 13 Mireasa, a intrat în competiție în emisia de pe 12 februarie 2026, însoțită de cățelușa ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 15:58 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 16:04

Ema are 26 de ani, este născută în Tulcea dar locuiește în Bistrița, timp de 18 ani a fost sportivă de performanță (handbal). A renunțat la sport și s-a axat pe domeniul beauty, având propriul salon de manichiură și pedichiură.

Cine este Ema, noua concurentă din sezonul 13 Mireasa. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa

„Am jucat 6 ani handbal la Roman și în 2025 am încheiat cariera, am vrut să merg acasă pentru dragoste. În perioada de contract la Roman am avut o relație la distanță și mergeam în weekend la Bistrița, timp de 6 ani de zile. Când am venit acasă s-a rupt povestea, aveam rochia de mireasă cumpărată, dar a fost infidel”, a povestit noua concurentă a sezonului 13 Mireasa.

Ema a venit în casa Mireasa alături de Maysia, cățelușa ei: „Nu am avut unde să o las, nu vreau să deranjez, ea doarme cât dorm eu, stă lângă mine!”, a spus Ema, după ce au existat mai multe comentarii de nemulțumire referitoare la prezența în emisiune a prietenei blănoase. Cățelușa sforăie, dar Ema a venit cu dopuri de urechi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian acuză un gest nepotrivit făcut de Aliz față de el la petrecere. Fata a fost foarte afectată și a plâns

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Ema
+1
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl așt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Observatornews.ro Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Antena 3 O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față...
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două luni de la Finală
Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor Jurnalul
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x