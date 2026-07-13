Mireasa, sezon 13. Imagini de la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat. Ce fată s-a supărat după vizionarea imaginilor

Așa cum spune tradiția emisiunii Mireasa, în ultima sâmbătă de dinainte de finală are loc petrecerea burlacilor și a burlăcițelor. În sezonul 13, fetele au mers la mare, iar băieții au avut parte de o petrecere pe cinste în casa Mireasa.

Băieții logodiți: Alan, Alexandru și Sebastian, alături de Dorian, Mihai, Denis și Daniel, s-au distrat pe cinste cu masaj balinez, grătar, lăutari și dansatoare.

Ca tânăr burlac, Dorian și-a permis să interacționeze cu cu una dintre dansatoare: „Mi-a plăcut, era frumușică”, a spus concurentul Mireasa despre dansatoarea care purta un costum verde.

Imagini de la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat

La apariția dansatoarelor, Alexandru a ținut să precizeze: „Am nevastă, sunt însurat, să știi!”.

Ulterior, băieții au mai avut parte de un moment cu două dansatoare costumate în polițiste, iar Daniel a părut foarte încântat și a dansat apropiat de ele, fapt care a determinat-o pe Claudia să spună că nu-și dorește să mai meargă la mare cu el, așa cum și-au propus.

„Nu m-am supărat, dar imaginile îmi confirmă că nu e un om serios. Un bărbat care spune că e îndrăgostit de o femeie nu face lucrurile astea.

„Dar cine ești tu, nevastă-mea? Nu mă interesează ce crezi tu, eu m-am simțit foarte bine, am trăit momentul”

Alexandru a fost numit „arogant” de o dansatoare, căreia i-a spus: „Sunt cel mai dulce băiat dacă ajungi să mă cunoști”. Văzând dialogul, Giulia a întrebat unde să te cunoscă, precizând ulterior că nu i s-a părut un dialog deplasat.

Toate fetele logodit și într-o relație au spus că băieții lor au fost cuminți și nu au ce să le reproșeze. Chiar dacă nu este într-o relație cu Daniel, Claudia s-a arătat deranjată. În utlima perioadă cei doi au fost foarte apropiați, dar nu au mai dorit să formeze un cuplu în casa Mireasa. Cu toate acestea, și-au făcut planuri să meargă împreună la mare, fapt pe care Claudia nu și-l mai dorește după petrecerea burlacilor.