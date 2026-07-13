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Mireasa, sezon 13. Imagini de la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat. Ce fată s-a supărat după vizionarea imaginilor

Așa cum spune tradiția emisiunii Mireasa, în ultima sâmbătă de dinainte de finală are loc petrecerea burlacilor și a burlăcițelor. În sezonul 13, fetele au mers la mare, iar băieții au avut parte de o petrecere pe cinste în casa Mireasa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 15:24 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 16:09
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Băieții logodiți: Alan, Alexandru și Sebastian, alături de Dorian, Mihai, Denis și Daniel, s-au distrat pe cinste cu masaj balinez, grătar, lăutari și dansatoare.

Ca tânăr burlac, Dorian și-a permis să interacționeze cu cu una dintre dansatoare: „Mi-a plăcut, era frumușică”, a spus concurentul Mireasa despre dansatoarea care purta un costum verde.

Imagini de la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat

La apariția dansatoarelor, Alexandru a ținut să precizeze: „Am nevastă, sunt însurat, să știi!”.

Ulterior, băieții au mai avut parte de un moment cu două dansatoare costumate în polițiste, iar Daniel a părut foarte încântat și a dansat apropiat de ele, fapt care a determinat-o pe Claudia să spună că nu-și dorește să mai meargă la mare cu el, așa cum și-au propus.

„Nu m-am supărat, dar imaginile îmi confirmă că nu e un om serios. Un bărbat care spune că e îndrăgostit de o femeie nu face lucrurile astea.

„Dar cine ești tu, nevastă-mea? Nu mă interesează ce crezi tu, eu m-am simțit foarte bine, am trăit momentul”

Alexandru a fost numit „arogant” de o dansatoare, căreia i-a spus: „Sunt cel mai dulce băiat dacă ajungi să mă cunoști”. Văzând dialogul, Giulia a întrebat unde să te cunoscă, precizând ulterior că nu i s-a părut un dialog deplasat.

Colaj cu concurenții Mireasa
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Toate fetele logodit și într-o relație au spus că băieții lor au fost cuminți și nu au ce să le reproșeze. Chiar dacă nu este într-o relație cu Daniel, Claudia s-a arătat deranjată. În utlima perioadă cei doi au fost foarte apropiați, dar nu au mai dorit să formeze un cuplu în casa Mireasa. Cu toate acestea, și-au făcut planuri să meargă împreună la mare, fapt pe care Claudia nu și-l mai dorește după petrecerea burlacilor.

Mireasa, sezon 13. Cum au apărut Daniela și Mihai în live, după ce au fost în pragul despărțirii... Mireasa, sezon 13. Imagini de la petrecerea burlăcițelor. Fetele logodite și domnișoarele de onoare au defilat în costum...
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