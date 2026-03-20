Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Daniel, Marian și Alexandru. Cine părăsește show-ul matrimonial

Daniel, Marian și Alexandru au aflat verdictul publicului în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 martie 2026. Un concurent a fost eliminat din show-ul matrimonial. Iată cine își încheie experiența din emisiune.

O cursă de eliminare a încins spiritele în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Daniel, Marian și Alexandru au intrat la votul publicului timp de o săptămână. În gala de vineri, de pe 20 martie 2026, Simona Gherghe a anunțat băiatul care trebuie să plece acasă.

Cei trei au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al oamenilor de acasă. Unii s-au bazat pe faptul că se vor afla în clasamentul săptămânii, în timp ce alții au sperat că povestea de iubire pe care o trăiesc îi va ajuta să rămână în competiție.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alan, cerință neașteptată în casă. Ce decizie a luat în privința doamnei Mihaela: „Nu ne-a ajutat”

Prezentatoarea TV a fost directă în ceea ce privește acest subiect delicat pentru băieți. De altfel, Giulia și Claudia au avut emoții mari. Concurentele și-au dorit să afle dacă iubiții lor vor fi eliminați.

Ce concurent a fost eliminat în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 martie 2026

În cele din urmă, Simona Gherghe a făcut marele anunț. Aceasta a dezvăluit procentele concurenților de la cursa pentru eliminare, după ce a intrat în posesia plicurilor.

Cel care a avut cele mai multe voturi de la public a fost Marian. Băiatul părăsește casa Mireasa: Meciul Iubirii cu tristețe, dar fericit de parcursul pe care l-a avut în competiția show-ului matrimonial. Alături de el va pleca acasă și doamna Niculina.

„Doamne, vă mulțumesc!”, a fost reacția lui Alexandru.

„Mă așteptam! Apreciez timpul meu petrecut aici și vreau să mulțumesc tuturor pentru tot!”, a spus Marian.

Ce fete au intrat la cursa de eliminare în gala de vineri, 20 martie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Fetele au votat o fată care să intre la eliminare. Diana nu intră în calcul pentru că nu este concurentă cu drepturi depline, iar Larisa are imunitate.

Claudia a votat-o pe Roxi. Larisa a nominalizat-o pe Claudia, iar Roxana pe Paula. Giulia îi dă votul Claudiei, în timp ce Ema a votat-o pe Roxi. Paula a numit-o pe Claudia. Daniela a votat Roxana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Primele impresii ale concurenților despre Larisa. Noua concurentă a fost judecată dur de băieți. Ce a zis

„Consider că mahalaua ar trebui să își schimbe programul TV”, a fost precizarea Paulei.

Amalia a nominalizat-o pe Paula. Votul lui Roxi a mers către Claudia.

Așadar, Claudia și au intrat la cursa de eliminare.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.