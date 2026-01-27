Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Roxana și Sebastian au descoperit că au lucruri în comun. Ce reacție a avut Paula

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea imagini cu momentul în care Sebastian și Roxana au petrecut timp împreună și au descoperit că au lucruri în comun. Ulterior, Paula a avut o reacție neașteptată.

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 11:47 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 15:27

Concurenții au avut parte recent de prima lor petrecere din acest sezon, prilej cu care concurenții s-au putut cunoaște mai bine. Printre marile surprize ale serii a fost când Giulia și Alexandru s-au sărutat și au decis să formeze un cuplu. Tot la respectiva petrecere, Sebastian și Roxana au avut ocazia să interacționeze mai mutl și astfel au descoperit că au mai multe lucruri în comun. Descoperă ce reacție neașteptată a avut Paula, concurenta care îl place pe Sebastian.

La petrecerea de sâmbătă organizată în casa Mireasa: Meciul iubirii, prima din acest sezon, am putut vedea imagini cu discuțiile avute de Sebastian și Roxana.

„În sfârșit noi doi!”, a zis tânăra.

Cei doi au stat de vorbă mai mult și au realizat că au în comun mai multe lucruri.

„Ai o prezență aparte pentru mine, și ținute, și zâmbet”, a mărturisit concurentul.

„Pentru că ești tu! Și tu mie mi-ai plăcut de la început, m-am regăsit în povestea ta de viață”, i-a spus fata.

Cei doi au vorbit mai multe despre familia lor, despre așteptările lor, despre ceea ce își doresc și despre viitor.

Tot la party, și Paula a încercat să se apropie de el. Tânăra a vrut să vadă ce se întâmplă și de ce tânărul s-a distanțat: „Vreau să îți spun că mie chiar îmi place de tine. Chiar mi-ar fi plăcut să ne cunoaștem pe bune, nu doar să fie o conversație din aia despre trecutul meu și atât”.

„În interacțiunile noastre tu nu te-ai deschis. Ca să nu o mai lungim, eu acum în momentul ăsta îmi doresc foarte mult cunoașterea cu Roxana. Te rog să respecți chestia asta”, a zis Sebastian.

„Bine, hai, du-te la Roxana”, i-a zis tânăra, supărându-se că băiatul de care îi place a ales să o cunoască pe Roxana.

Apoi, tot în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Paula a dezvăluit în platou, de față cu toți, că nu va renunța la ceea ce simte pentru concurent: „Voi avea sentimente în continuare pentru el!”.

Sebastian a zis că nu mai sunt necesare alte discuții.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

