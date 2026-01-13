Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important. Care este noutatea sezonului: „E o premieră în istoria emisiunii”

Simona Gherghe a anunțat care sunt noutățile sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Prezentatoarea a făcut și un experiment în direct

În ambele case au fost instalate două cutii transparente, unde telefoanele concurenților stau sub cheie. Fiecare concurent poate avea acces 13 minute o dată pe lună la telefon, un privilegiu câștigat cu mare efort. În cele 13 minute concurentul poate folosi telefonul, dar supravegheat în permanență.

Simona Gherghe, anunț important. Care este noutatea sezonului 13 Mireasa: „E o premieră în istoria emisiunii”. Prezentatoarea a făcut un experiment în direct

„Pentru prima dată în istoria Mireasa concurenții au telefoanele în casă. Asta nu înseamnă că le pot folosi, ci este un privilegiu acordat, de exemplu în urma unui task. Ai voie 13 minute dacă vei câștiga ceva”, a anunțat Simona Gherghe, care a făcut un experiment în direct, cerându-le familiilor să-i sune pe concurenți.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

