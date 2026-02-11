Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Cine urmează să vină în casă

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 11 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț important.

Prezentatoarea Mireasa a anunțat că mâine, pe 12 februarie 2026, intră o nouă concurentă în sezonul 13 Mireasa.

Tânăra din Bistrița, în vârstă de 26 de ani, nu vine singură în casa Mireasa, ci alături de animalul său de companie.

Simona Gherghe, detalii despre noua concurentă din sezonul 13 Mireasa

„Are 26 de ani, este din Bistrița, este zodia Taur, are un salon de beauty, a făcut sport de performanță și este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, este o fire ambițioasă, o să vină cu cățelușul ei la Mireasa. O să trăiți cu un animăluț în casă. Este blondă”, a spus Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian acuză un gest nepotrivit făcut de Aliz față de el la petrecere. Fata a fost foarte afectată și a plâns

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.