Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Cine urmează să vină în casă

Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Cine urmează să vină în casă

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 11 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț important. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 16:03 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 16:19

Prezentatoarea Mireasa a anunțat că mâine, pe 12 februarie 2026, intră o nouă concurentă în sezonul 13 Mireasa.

Tânăra din Bistrița, în vârstă de 26 de ani, nu vine singură în casa Mireasa, ci alături de animalul său de companie.

Simona Gherghe, detalii despre noua concurentă din sezonul 13 Mireasa

„Are 26 de ani, este din Bistrița, este zodia Taur, are un salon de beauty, a făcut sport de performanță și este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, este o fire ambițioasă, o să vină cu cățelușul ei la Mireasa. O să trăiți cu un animăluț în casă. Este blondă”, a spus Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian acuză un gest nepotrivit făcut de Aliz față de el la petrecere. Fata a fost foarte afectată și a plâns

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții Mireasa

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine”... De ce nu au mai apărut împreună Maria și Cristian. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au avut un motiv să lipsească din o...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Observatornews.ro Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Antena 3 Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, de față cu Aliz
Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, de față cu Aliz
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare. AdrenaLinia a adus emoții mari
Mireasa, sezon 13. Cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare. AdrenaLinia a adus emoții mari
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții”
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant HelloTaste.ro
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia BZI
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii Jurnalul
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x