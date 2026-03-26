Mireasa, sezon 13. Vlad a mers să discute cu Paula, după ce fata a spus că nu ar accepta un bărbat fără școală

Vlad a ținut să poarte o discuție cu Paula, după ce fata a spus că ea nu ar putea să accepte lângă ea un bărbat cu 8 clase. În emisia live de Mireasa de pe 26 martie 2026 au fost difuzate imagini cu discuția lor.

Doamna Lili a plâns, supărată fiind de faptul că Paula a precizat că ea nu ar putea să fie împreună cu un băiat ca Vlad, pentru că el nu are școală.

„Au fost niște probleme în familie, eu m-am îmbolnăvit atunci și el nu a putut să termine școala”, a spus doamna Lili în lacrimi, în dialog cu doamna Cătălina.

Ulterior, Vlad a mers să vorbească cu Paula, deși fata nu și-ar fi dorit acel dialog.Fiul doamnei Lili a înțepat-o pe Paula făcând referire la momentele din trecutul ei de care nu este mândră și anume conținutul pentru adulți.

Vlad a mers să discute cu Paula, după ce fata a spus că nu ar accepta un bărbat fără școală.

„Vrei să vorbim? În principiu asta cu 8 clase. Te-ai înșelat acolo și am venit să-ți confirm că nu am 8 clase, am 7 clase. Dar vreau să mă întrebi de ce am 7 clase. Am înțeles că și tu ai făcut ceva în trecutul tău de care nu ești mândră. Ce ai făcut? Eu nu am putut să fac școala pentru că a fost o chestie de rasism în zonă la mine și am considerat că sunt dat la o parte. Erau certuri, veneam acasă bătut și nu am mai putut să continui școala. Sincer, îmi pare rău de chestia asta. Și cu vorbitul gramatical la fel. Pe mine nu mă deranjează nicio afirmație pentru că eu știu pe ce drum am mers în viața asta. Și despre fosta relație… că am avut un moment tensionat. Paula, și tu ai avut un moment de care nu ești prea fericită”, i-a spus Vlad Paulei.

„Dar nu te interesează pe tine ce am făcut eu și de ce sunt mândră. Nu înțeleg de ce mă tragi la răspundere. Eu am spus din perspectiva mea, ce nu aș accepta eu”, a spus Paula. Fata s-a ridicat de pe fotoliu și a părăsit încăperea, nemaidorind să-l asculte pe Vlad.

