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Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

În emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie 2026, Irina și Ronaldo s-au declarat un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 16:03 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 16:15
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Ronaldo „ardea în interior” la petrecere și i-a spus Irinei că nu se aștepta să se îndrăgostească în emisiune, dar acest lucru chiar se întâmplă.Pe ringul de dans, cei doi s-au sărutat pasional.

„Mă îndrăgostesc de tine, să știi. E ciudat pentru mine că se întâmplă chestia asta, pentru că m-am gândit că poate n-o să-mi găsesc persoana potrivită”, i-a spus Ronaldo Irinei.

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Un nou cuplu oficial la Mireasa

„Toată lumea mi-a zis că sunt prea pretențioasă și că n-o să găsesc ce vreau eu și eu eram sigură că voi găsi exact ce vreau eu. Fizic nu am avut niciodată un tipar, m-am bazat pe caracter”, i-a spus Irina lui Ronaldo.

Irina și Ronaldo au declarat că formează un cuplu în emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

După imaginile cu „ploaia de săruturi”, Simona Gherghe le-a adresat celebra întrebare, iar ei au spus „DA”

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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