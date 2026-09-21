Ce au găsit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu. Dispozitive de acest tip sunt folosite și de serviciile secrete

Noi informații au apărut în urma perchezițiilor făcute luni, 21 septembrie 2026, în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Anchetatorii ar fi descoperit în mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale un aparat de bruiaj de tip „Rabbler”, folosit pentru protejarea conversațiilor împotriva ascultării și înregistrării.

Dispozitivul face parte dintr-o categorie mai largă de tehnologii de contrasupraveghere. Astfel de tehnologii sunt folosite atât în mediul privat, cât și de structuri guvernamentale, militare și de informații pentru protejarea informațiilor sensibile și pentru contracararea supravegherii tehnice.

Acest lucru nu înseamnă însă că aparatul găsit în mașina lui Călin Georgescu ar proveni de la un serviciu de informații sau că ar demonstra existența unei legături între acesta și o asemenea structură.

Ce au găsit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu

Anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit acestora, este vorba despre un aparat de tip „rabbler”, folosit pentru a împiedica ascultarea și înregistrarea conversațiilor, conform www.agerpres.ro. În presă au apărut însă informații diferite în privința numărului aparatelor descoperite. În timp ce AGERPRES relatează despre un aparat, alte surse apropiate anchetei susțin că ar fi vorba despre două dispozitive de modele diferite. Caracteristicile tehnice și modul în care acestea ar fi fost utilizate urmează să fie stabilite de anchetatori, conform www.stiripesurse.ro.

Ce este un Rabbler și cum funcționează dispozitivul

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Un Rabbler nu funcționează neapărat așa cum ne-am imagina un aparat clasic care taie semnalul telefonului mobil. Manualul modelului MNG-300 Rabbler arată că acesta este un generator mobil de zgomot proiectat de specialiști în TSCM și contrasupraveghere pentru protejarea conversațiilor împotriva ascultării, conform www.digiscan-labs.com. Dispozitivul utilizează un zgomot asemănător vorbirii umane. Acesta este realizat folosind fragmente provenite din conversații și reproduce efectul sonor al mai multor persoane care vorbesc simultan într-un loc aglomerat. Scopul este ca zgomotul să interfereze cu sunetul captat de un dispozitiv de înregistrare și să facă discuția dificil sau imposibil de înțeles. Potrivit manualului producătorului, un asemenea aparat este conceput pentru protejarea conversațiilor împotriva unor dispozitive precum reportofoanele, microfoanele radio, dispozitivele GSM/3G/4G de ascultare, microfoanele cu fir și anumite camere ascunse care pot înregistra sunet, conform www.digiscan-labs.com. Producătorul include MNG-300 Rabbler în categoria sistemelor de „Speech protection / Noise generators”, adică dispozitive pentru protecția conversațiilor și generatoare de zgomot, conform www.digiscan-labs.com.

Ce este tehnologia TSCM

Aparatele de acest gen se înscriu într-un domeniu mai larg cunoscut sub acronimul TSCM – Technical Surveillance Countermeasures, adică măsuri tehnice de contrasupraveghere. TSCM se referă la metode și tehnologii destinate detectării sau contracarării supravegherii electronice nedorite. Printre echipamentele utilizate de specialiștii în contrasupraveghere se numără analizoare de spectru, detectoare speciale, receptoare, camere termice și alte sisteme capabile să identifice dispozitive folosite pentru obținerea unor informații confidențiale fără știrea persoanei sau organizației vizate, conform www.reiusa.net, site-ul companiei americane Research Electronics International, specializată în tehnologie TSCM.

Tehnologia de acest tip este folosită și de servicii de informații

Tehnologia de contrasupraveghere nu este destinată exclusiv serviciilor secrete. Poate fi utilizată și de companii, specialiști în securitate, instituții publice sau alte organizații care trebuie să protejeze informații confidențiale. Există însă dovezi publice clare că TSCM este utilizată și de structuri guvernamentale de informații și contrainformații. Un exemplu este Naval Criminal Investigative Service (NCIS) din Statele Unite. Instituția are unități specializate TSCM, iar investigatorii săi tehnici au misiunea de a proteja informațiile clasificate și infrastructura critică a Marinei americane împotriva compromiterii prin microfoane ascunse sau alte tehnologii de supraveghere, conform www.ncis.navy.mil.

NCIS precizează că specialiștii săi identifică vulnerabilități și amenințări de supraveghere tehnică și că lucrează inclusiv în cooperare cu alte programe TSCM din cadrul Departamentului american al Apărării, conform www.ncis.navy.mil. Așadar, în limbaj colocvial, putem spune că tehnologia din această categorie este folosită și în zona „serviciilor secrete”, mai exact de structuri de informații, contrainformații și securitate. Asta nu înseamnă însă că fiecare aparat de contrasupraveghere este un dispozitiv „al serviciilor”. Echipamente din aceeași categorie sunt disponibile și pentru utilizatori privați sau companii.

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