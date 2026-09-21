Mirela Vaida, pusă în fața unei provocări neașteptate la Asia Express – Drumul Mătăsii. Ce a speriat-o atât de tare pe concurentă?

Mirela Vaida, în fața unei situații-limită la Asia Express – Drumul Mătăsii: „Eu nu am trăit în viața ceva mai îngrozitor” | Antena 1

Competiția de la Asia Express – Drumul Mătăsii devine din ce în ce mai dificilă pe măsură ce concurenții sunt puși în fața unor probe care le testează limitele. În această seară, de la 20:30, echipele primesc de la Irina Fodor noi misiuni care le pun la încercare nu doar răbdarea, ci și curajul, ambiția și determinarea.

Mirela Vaida, în fața unei situații-limită la Asia Express – Drumul Mătăsii

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă sunt surprinse de ceea ce le rezervă cursa din China, iar cele două concurente ajung în fața unei situații care le scoate complet din zona de confort. Dacă până acum Mirela Vaida a demonstrat că poate face față unor provocări dificile și că nu se dă ușor bătută, de această dată situația pare să o copleșească.

Prezentatoarea TV, obișnuită să-și păstreze calmul în situații complicate, ajunge să-și înfrunte una dintre temeri, iar reacția sa spune totul despre intensitatea momentului.

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„Vai, nu, nu cred așa ceva! Vai, vai, nu, eu nu pot!”, a exclamat Mirela Vaida în timpul uneia dintre probele din această seară. „Eu nu am trăit în viața mea așa ceva”

Urmărește Asia Express, Luni - Miercuri de la 20:30 și Duminică de la 20:00, la Antena 1!

Cursa continuă la Asia Express cu noi provocări

Cursa continuă într-un loc care îi rezervă Mirelei Vaida o experiență la care, după cum mărturisește chiar ea, nu s-ar fi așteptat niciodată. Concurenta recunoaște că simplul gând de a privi ceea ce se întâmplă îi provoacă o reacție puternică.

„Nu, nu pot să mă uit. Eu nu puteam nici măcar să mă uit. Doamne ferește! Băi, fetiță, deci eu nu am trăit în viețile vieților mele așa ceva”, a mărturisit Mirela Vaida.

Momentul are loc în China - „Țara viitorului”, iar experiența se dovedește una dintre cele care îi pun cel mai mult la încercare curajul. Ce anume a speriat-o atât de tare pe Mirela Vaida și prin ce situație trebuie să treacă alături de Oana Tomoiagă?

Răspunsul îl veți afla în această seară, de la 20:30, la Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

Urmărește Asia Express, luni - miercuri de la 20:30 și duminică de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.