Mireasa, sezon 2. Bianca și Mihai au devenit părinți. Imaginea emoționantă publicată de proaspăta mămică după ce a născut

Mireasa, sezon 2. Bianca și Mihai au devenit părinți. Imaginea emoționantă publicată de proaspăta mămică după ce a născut

Bianca din sezonul 2 Mireasa a născut un băiețel. Ea și Mihai sunt în culmea fericirii.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 11:33 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 11:44
Galerie
Bianca și Mihai din sezonul 2 Mireasa au devenit părinții unui băiețel | Antena 1 & Facebook

Bianca, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa, a adus pe lume un băiețel. Tânăra mămică a publicat o fotografie cu mânuța băiețelului, iar pe fundal având melodia: „Băiatul meu”.

Bianca și Mihai au devenit părinții unui băiețel: „Bebe te iubește deja!”

Pe 17 octombrie, Bianca a publicat și un mesaj despre partenerul ei de viață.

„Acum o sa îl citez pe Mihai... Dumnezeu când m-a binecuvântat, la tine a numărat de cateva ori. De 5 ani încoace, am avut parte de susținere, afecțiune si prietenie nelimitată...ce poți să îți dorești mai mult? Am avut momente când te-am dezamăgit și nu mi-ai spus nimic....la momentul potrivit te-ai reîntors în viața mea ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Ești un om minunat, dar tu oricum știi asta, nu ai nevoie de mine sa îți amintesc. Pe cât de bună esti, pe atât de anapoda. Dar vreau să știi că îi sunt recunoascătoare lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale. I love you. Bebe loves you already”, este mesajul publicat de Bianca pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa, sezon 2. Cum arată Bianca în timpul sarcinii. Partenera lui Mihai, imagine rară cu burtica de gravidă

Bianca și Mihai au anunțat în spațiul public sarcina în urmă cu câteva luni, publicând o fotografie cu descrierea: „3 inimi. O singură poză”

Bianca și Mihai, concurenții din sezonul 2 Mireasa care au ajuns în fața primarului, dar tânăra a spus NU, au dat o veste extraordinară pe rețelele sociale. La mai bine de 4 ani de la Finala în care deși au îmbrăcat costum de mire și rochie de mireasă au decis să nu se căsătorească și să vadă cum este viața lor și afară, au anunțat că urmează să devină părinți. Deși cu câteva luni în urmă cei doi și-au șters pozele de cuplu de pe rețelele sociale, dând de înțeles că s-ar fi despărțit, acum au apărut împreună și au dat o veste mare. Bianca și Mihai au trecut peste neînțelegeri și au devenit părinți.

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Colaj cu Bianca și Mihai
+2
Mai multe fotografii

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.

