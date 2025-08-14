Mireasa, sezon 2. Cum arată Bianca în timpul sarcinii. Partenera lui Mihai, imagine rară cu burtica de gravidă

Bianca și Mihai din sezonul 2 Mireasa se pregătesc să devină părinți. Tânăra a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu burtica de gravidă.

Bianca este discretă în perioada sarcinii. Recent, partenera lui Mihai a publicat o fotografie rară cu ea într-o rochie mulată, care îi evidențiază burtica de gravidă. Fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa a dat de înțeles că este nemulțumită de kilogramele în plus, însă cu siguranță după ce va deveni mămică va fi nespus de fericită, iar kilogramele se vor topi.

Cum arată Bianca din sezonul 2 Mireasa cu burtica de gravidă. Partenera lui Mihai, imagine rară din timpul sarcinii

„Cică în sarcină iei doar câte kilograme e necesar… Doamnelor și domnilor, tanc rusesc m-am făcut”, a scris Bianca în dreptul imaginii, însă cei care au privit fotografia nu i-au dat dreptate, considerând că ar trebui să fie mai blândă cu ea și că este foarte frumoasă.

Bianca și Mihai, concurenții din sezonul 2 Mireasa care au ajuns în fața primarului, dar tânăra a spus NU, au dat o veste extraordinară pe rețelele sociale. La mai bine de 4 ani de la Finala în care deși au îmbrăcat costum de mire și rochie de mireasă au decis să nu se căsătorească și să vadă cum este viața lor și afară, au anunțat că urmează să devină părinți. Deși cu câteva luni în urmă cei doi și-au șters pozele de cuplu de pe rețelele sociale, dând de înțeles că s-ar fi despărțit, acum au apărut împreună și au dat o veste mare. Bianca și Mihai au trecut peste neînțelegeri și vor deveni părinți.

Articolul continuă după reclamă

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.