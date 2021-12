Mireasa sezon 2. Mesajul lui Radu despre căsnicia cu Mădălina. Ce a anunțat

În ultimele săptămâni, susținătorii Mădălinei și ai lui Radu au observat că tânăra nu mai are conturi pe rețelele sociale. De asemenea, el își schimbase fotografiile de profil în care apărea alături de soția sa.

Însă nu luase decizia să șteargă toate pozele de cuplu, așa cum a procedat zilele trecute. După aceea, Radu a postat un mesaj în care îi anunța pe fani că a încercat să repare relația lor, însă Mădălina nu și-a dorit acest lucru.

Ce a anunțat Radu despre căsnicia cu Mădălina de la Mireasa sezon 2

Radu a evitat multă vreme să le răspundă fanilor, însă acum a revenit cu un mesaj în care anunță că s-a despărțit de Mădălina. Decizia lor vine la câteva luni după ce s-au cununat și religios.

”Căsnicia noastră a luat sfârșit, așa a decis Mădălina. Eu am încercat în acestă perioadă să dau de ea, să vorbim, să salvez această căsnicie pentru că am iubit-o și încă o iubesc foarte mult, dar din nefericire iubirea ei față de mine a luat sfârșit, s-a stins brusc... (...) Îmi pare nespus de rău că această poveste frumoasă de dragoste în care am fost implicat trup și suflet a luat sfârșit fără a putea înțelege motivul acestei alegeri dezamăgitoare.

Poate într-o altă viață vom reuși să definim infinitul împreună exact cum ne-am propus. (...) Sper ca bunul Dumnezeu să o binecuvânteze, să o apere de rele și să o ocrotească pe drumul vieții pe care l-a ales!”, a scris Radu pe grupurile Mireasa.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mădălina și Radu

Mădălina și Radu s-au plăcut încă de la începutul emisiunii Mireasa sezon 2. În vreme ce Radu a avut două opțiuni: Mădălina și Ștefania, tânăra a dorit să-l cunoască doar pe el.

Fiul doamnei Ana a realizat rapid că Mădălina este aleasa lui și a luptat să o cucerească.

De-a lungul timpului, cei doi s-au confruntat cu câteva probleme, cauzate, în mare parte de crizele de gelozie ale Mădălinei.

De asemenea, și veștile de afară a afectat perechea Mădălina-Radu. Deși multe săptămâni la rând, cei doi au fost favoriții publicului, mesaje în care fata era avertizată cu iubitul său țintește către Marele Premiu nu au lipsit.

Însă comunicarea, iubirea, susținerea familiilor le-a dat putere să le depășească și au învățat să comunice mai eficient.