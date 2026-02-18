Antena Căutare
Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 persoane

Echipajul de bob două persoane al României a bifat o performanță remarcabilă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Mihai Tentea şi George Iordache au ieșit pe locul 5 la bob, două persoane.

Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 10:47 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 11:00
Performanță extraordinară pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă

Mihai Tentea şi George Iordache au reuşit cea mai bună performanţă a românilor la bob după cea de la Sapporo 1972. Primele trei locuri au fost ocupate de echipaje ale Germaniei, iar pe 4 s-a clasat un echipaj din SUA. România a învins țări precum Italia, Elveția sau Austria, națiuni cu tradiție la bob.

Singura medalie obţinută de România la JO de iarnă este cea obținută de on Panţuru şi Nicolae Neagoe la bob două persoane în 1968.

Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, la bob două persoane

„Team Romania, în elita mondială a bobului, locul 5 olimpic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Performanță de referință pentru sporturile de iarnă românești la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat competiția pe un extraordinar loc 5, rezultat care confirmă revenirea tricolorilor în prim-planul mondial.

După România, în clasament au urmat Elveția, Italia, Lituania, Austria și Franța – națiuni cu tradiție solidă în bob, infrastructură dezvoltată și resurse materiale considerabile. Faptul că tricolorii au devansat astfel de școli consacrate spune totul despre valoarea și maturitatea acestui echipaj”, au transmis reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Felicitări, Mihai Tentea şi George Iordache! Este cea mai bună performanță olimpică a bobului românesc după Jocurile Olimpice de iarnă Sapporo 1972

„Cele patru manșe au arătat constanță și progres, cu viteze impresionante, constante peste 133 km/h, cea mai mare viteză– 133.93 km/h – atinsă în manșa a treia. Mihai Tentea, din Câmpulung, a demonstrat, încă o dată, că este un pilot de elită: reacții rapide, trase curate și o stăpânire remarcabilă în zonele tehnice ale pistei „Eugenio Monti”, pe care o simte și domină. George Iordache a completat perfect echipajul, cu starturi solide și sincronizare excelentă.

Astăzi Mihai a demonstrat că are și nervii tari, într-o competiție selectă și a reușit să coboare fără greșeli pentru o performanță de care s-a declarat mândru. Și are toate motivele să fie așa.

Germania a monopolizat podiumul cu toate cele trei echipaje, Lochner, Friedrich și Ammour, SUA cu Del Duca s-a clasat pe locul 4, iar România cu Mihai Tentea a produs una dintre marile surprize ale competiției.

Este cea mai bună performanță olimpică a bobului românesc după Jocurile Olimpice de iarnă Sapporo 1972 și a doua mare performanță a României în sporturile de iarnă după Revoluție, după locul 4 la sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă Albertville 1992.

Pentru tricolori, locul 5 olimpic nu este doar o cifră într-un clasament. Este dovada că talentul, pregătirea inteligentă și credința într-un vis pot compensa diferențele de buget și infrastructură. Aerul rar al elitei mondiale nu mai e sufocant pentru romani.

În cabina României, imediat după cursă, doi antrenori răgușiți și plini de emoție, Iulian Păcioianu și Dorin Grigore, curățau patinele. Întrebarea nerostită de ieri, a primit azi un răspuns, da, se poate visa, România poate visa la mai mult la bob. Resursa umană există, restul nu mai ține de Team Tentea...ține de România!

Mihai Tentea şi George Iordache
Respect Mihai și George! Felicitări antrenorilor și recunoștință familiilor sportivilor și antrenorilor! Sacrificiile nevăzute de cei mulți, astă seară au fost recompensate. Succes la proba de bob patru persoane!”, au mai transmis reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

